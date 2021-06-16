Байден сообщил Путину, когда наступит конец света

16.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент США Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о последствиях в случае смерти в тюрьме блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ясно дал понять, что считаю, что последствия такого сценария будут катастрофическими для России. Я сказал, что это имеет огромное значение», – сказал Байден.

«Если я правильно понял Байдена, Россия будет разрушена сразу после смерти Навального. А мир без России… Зачем нужен мир без России… То есть пророчество апокалипсиса связано со смертью Навального. Иными словами, мир существует, пока Навальный жив. Значит, осталось не так то и много! Ну сколько он протянет. Хорошо, ещё 50 лет. И все! Для истории один миг!», – иронизирует по поводу слов американского президента в своем телеграм-канале политолог Сергей Карнаухов.