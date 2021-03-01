Байден толкает саудитов в объятия России

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Одним из последствий надвигающегося похолодания между Вашингтоном и Эр-Риядом может стать активизация военно-технического сотрудничества Саудовской Аравии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«В случае резкого ухудшения отношений с США и введения Вашингтоном санкций на ВТС с Саудовской Аравией могут реализоваться планы России по выходу на саудовский рынок вооружений, в том числе за счет обсуждаемых контрактов на С-400 и Су-35», – сказал эксперт.

По его словам, пока история российского военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией остается не слишком удачной.

«Россия на протяжении многих лет пыталась выйти на саудовский рынок вооружения и в ряде случаев, казалось, подходила вплотную к заключению крупных контрактов, но затем все расстраивалось в последний момент. Вероятно, свою роль играли расхождения интересов Москвы и Эр-Рияда в ближневосточной политике, отчасти саудиты могли использовать переговоры с Москвой для давления на Запад. Однако ситуация может измениться, тем более что Саудовская Аравия действительно стремится диверсифицировать свое военно-техническое сотрудничество», — не исключает Кашин.

Отметим, что на сегодня президент Джо Байден анонсировал обнародование новой стратегии отношений с Саудовской Аравией. Новый подход будет опираться на доклад Национальной разведки США, в котором утверждается, что убийство журналиста Джамаля Хашокджи (Хашогги), расчлененного в саудовском посольстве в Турции, одобрил лично наследный принц Мухаммед бен Сальман.

«В понедельник будет сделано объявление относительно того, что мы станем делать с Саудовской Аравией в целом»,— заявил по этому поводу Байден.