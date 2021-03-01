Подпишись на рассылку
01.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Саудовская Аравия, США
Просмотров:

Байден толкает саудитов в объятия России


Одним из последствий надвигающегося похолодания между Вашингтоном и Эр-Риядом может стать активизация военно-технического сотрудничества Саудовской Аравии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В случае резкого ухудшения отношений с США и введения Вашингтоном санкций на ВТС с Саудовской Аравией могут реализоваться планы России по выходу на саудовский рынок вооружений, в том числе за счет обсуждаемых контрактов на С-400 и Су-35», – сказал эксперт.

По его словам, пока история российского военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией остается не слишком удачной.

«Россия на протяжении многих лет пыталась выйти на саудовский рынок вооружения и в ряде случаев, казалось, подходила вплотную к заключению крупных контрактов, но затем все расстраивалось в последний момент. Вероятно, свою роль играли расхождения интересов Москвы и Эр-Рияда в ближневосточной политике, отчасти саудиты могли использовать переговоры с Москвой для давления на Запад. Однако ситуация может измениться, тем более что Саудовская Аравия действительно стремится диверсифицировать свое военно-техническое сотрудничество», — не исключает Кашин.

Отметим, что на сегодня президент Джо Байден анонсировал обнародование новой стратегии отношений с Саудовской Аравией. Новый подход будет опираться на доклад Национальной разведки США, в котором утверждается, что убийство журналиста Джамаля Хашокджи (Хашогги), расчлененного в саудовском посольстве в Турции, одобрил лично наследный принц Мухаммед бен Сальман.

«В понедельник будет сделано объявление относительно того, что мы станем делать с Саудовской Аравией в целом»,— заявил по этому поводу Байден.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть