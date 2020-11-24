Байден угрожает, что не позволит достроить «Северный поток-2»

24.11.2020, Москва, Олег Кравцов

При новой администрации США практически нет шансов на изменение риторики Вашингтона, противодействующего достройке российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят профильные эксперты, опрошенные «Независимой газетой».

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«Байден неоднократно заявлял, что настроен резко против строительства и не даст ему завершиться. Кроме этого, Сенат и Палата представителей Конгресса уже подготовили оборонный бюджет на 2021 год, который включает в себя много мер противодействия строительству СП-2. Бюджет должен быть принят до конца этого года», – напомнил исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, у немецких политиков была надежда, что им удастся заключить своеобразную сделку с США.

«Немецкий бизнес обязуется построить новые терминалы по приему американского СПГ, а Штаты не вводят новые санкции по СП-2. Но, судя по всему, эти договоренности пока не достигнуты», – отмечает эксперт.

Он сомневается, что в обозримой перспективе и Германия, и ЕС в целом смогут отказаться от поставок американского СПГ.

«Это соответствует политике по диверсификации поставок. Кроме того, в Европе достаточно мощностей по приему СПГ, есть сильное лобби в Европарламенте и бизнес не захочет терять прибыль на покупке сырья из Штатов», – считает Тузов.

Минимальными называет шансы на перемену позиции США по «СП-2» называет и главный аналитик компании «Алор» Алексей Антонов. По его мнению, скорее можно будет говорить об ужесточении позиции Вашингтона. Также Антонов сомневается, что для достижения своих целей Германия пошла бы на отказ от американского СПГ.

Напомним, что США угрожаю санкциями европейским компаниям, которые принимают участие в достройке последних километрах «Северного потока-2».