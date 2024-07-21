Байден уходит. Что это изменит по Украине

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Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, однако продолжает исполнять обязанности главы государства до окончания нынешнего срока – 5 ноября.

«Единственный человек в стане Демпартии, чьи рейтинги, если не врут, могут обещать ему победу в ноябре, а Трампу – жизнь, – это Мишель Обама», – напоминает экс-депутат Госдумы Елена Панина.

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«Ещё вчера Байден никуда не собирался, а сегодня слился. Значит, Обама и компания сформулировали предложение, от которого невозможно отказаться. Ноутбук Хантера, в котором и загулы, и коррупция, и Украина – это ведь верхушка айсберга. Там еще много других скелетов», – считает тележурналист Валентин Богданов.

«Я думаю, что уже завтра про Украину никто не вспомнит. В США начинается всё по-серьезному. Фактор Киева не нужен отныне вообще никому. Потому что плюсов выборных там нет, одни минусы. Лучше забыть. Нам надо быстро пересобраться и двигать активно вперед. Уникальное окно возможностей. Сейчас в Киеве теоретически должно посыпаться просто всё. Байден лично был приводным ремнем украинского нацизма», – воодушевлен политолог Александр Дугин.

«Сейчас, до прихода новой администрации кейс Украины будет полностью свернут. Будут отработаны только уже профинансированные мероприятия. Госдеп сосредоточится на подготовке внешпола США к возвращению республиканцев», – частично соглашается политтехнолог Михаил Павлив, переехавший из Киева в Москву.

Куда менее оптимистичен обозреватель Алексей Пилько.

«Кто бы ни победил на президентских выборах в США, американская поддержка Украины не закончится, вторая холодная война продолжится, а Америка ещё десятилетиями будет державой, проводящей по отношению к нашей стране враждебную политику. В этом вопросе перемен не будет: ни с Трампом, ни без него».

«Очевидно, что Трампа ведёт к власти та самая глубинка (глубинное государство). А выстрел был как ещё один поводочек, приказ к покорности, иначе в следующий раз попадут. Или вы ещё как-то можете объяснить поведение секретной службы? Не спешите радоваться», – соглашается белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

«Важно понимать, что для нас Трамп ничуть не лучше Байдена – дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займет кресло в Белом доме. Соединенные Штаты останутся нашим главным геополитическим врагом и продолжат делать все, чтобы России навредить», – уверен и депутат Госдумы Алексей Журавлев.