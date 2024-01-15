Байден уже принял решение: Украине придётся проиграть войну – Риттер

Санкционная политика США в отношении России и военная поддержка Украины не привели к нужному результату, и сейчас у Вашингтона на повестке два главных вопроса – это экономика самих штатов и безопасность южных границ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что это очень впечатляющая выставка регионов России на ВДНХ в Москве, и она как-то противоречит той санкционной политике, которую ведёт США. Согласно санкциям, Россия, российские регионы должны испытывать огромные трудности и жаловаться на жизнь, и говорить, что у нас нет того или иного. Но выставка на ВДНХ показывает обратное, что российская экономика развивается, есть чем гордиться, и есть перспективы экономического развития», – отметил он.

В мае в интервью «Крым 24» Риттер прогнозировал провал контрнаступления ВСУ. Сейчас, по его словам, Украине уже некем и нечем наступать.

«Россия никуда не спешит, и основная цель – это ослабление военного потенциала, то есть демилитаризация Украины. Что касается моего предсказания, я руководствовался базовой военной тематикой. Если Украине нечем заменять военную технику, которая пострадала и уничтожена в ходе военных действий, нечем заменять людей, то в конечном итоге Украина ослабла в ходе этого контрнаступления и, таким образом, мы можем сказать, что ей некем и нечем наступать. Что касается России, то она постепенно усиливает свои позиции. Мы видим, что состав армии и состав техники постоянно растет и обновляется. Россия давит на Украину. Ее цель не взять какие-то территории и уничтожить Украину – они склоняют Украину к тому, чтобы они прекратили военные действия и начали разоружаться», – считает Риттер.

«Усталость от Украины», как о том пишут в западных СМИ, говорит не только о финансовой неготовности продолжать оказывать помощь Киеву – американские политики не любят, когда их имя связывают с каким-то провалом или проигрышем.

«Следует отметить, что если проанализировать ситуацию, то можно сказать, что Западный мир, включая Соединённые Штаты, в прошлом году выделили огромное количество денег, ресурсов и оборудования. Но в целом Украина проиграла. И тут ещё примешивается фактор, что проиграла она как раз-таки при помощи Запада, и ожидать, что будут ещё даны какие-то средства на это, очень сложно. Скорее всего, ничего не будет выделено, и Украина не сможет без помощи Запада одержать какие бы то ни было победы или получить какие-то достижения. Скорее всего, Украина проиграет. Но теперь получается для американских политиков, что они должны успеть дистанцироваться от поражения на Украине. Потому что они приложили силы, чтобы финансировать, а сейчас надо от этого дистанцироваться. Выборы ожидаются в ноябре, и для Байдена главное – сделать так, чтобы поражение на Украине не повлияло на его политическую карьеру. В качестве примера можно рассмотреть Афганистан. Его, попросту говоря, бросили и об этой проблеме вообще не говорят в американском политикуме. Как всегда, для Америки важным и первостепенным является вопрос состояния экономики, и второй вопрос сейчас – это безопасность американских границ со стороны Мексики. Так что, скорее всего, Украине придётся проиграть ввиду отсутствия поддержки, а украинскому населению – разделить горечь поражения», – заключил Риттер.