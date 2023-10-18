Байден в Израиле. Почему США выгодна одновременная война в Израиле и на Украине

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Вопреки прогнозам о возможности отмены визита Джо Байдена в Израиль после трагедии с гибелью нескольких сотен пациентов больницы в Секторе Газа накануне, американский президент сегодня прибыл в Тель-Авив и фактически дал «зеленый свет» израильской армии на продолжение боевых действий против палестницев.

«Судя по тому, что я увидел, похоже, что взрыв больницы устроила другая команда, а не вы (Израиль)», – сказал Байден, заверив, что США будут оказывать поддержку еврейскому государству «сегодня, завтра и всегда».

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Таким образом, Байден «вместо примирения плеснул керосина, однозначно приняв сторону Израиля», – считает депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Байден поспешил через несколько часов после резни связаться со своим партнером, совершившим ее, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и не общался с палестинцами, которых он никогда не называл жертвами оккупации, что подтверждает фактическое партнерство Соединенных Штатов во всех массовых убийствах во время оккупации», – возмущена востоковед Лана Бадван.

«Больше всего происходящее выгодно Китаю и России. В наших интересах иметь более-менее бесконфликтный внутренне Ближний Восток – но антагонистичный по отношению к США. Происходящее дает хорошую возможность арабским странам подружиться с единоверцами-персами. Если есть против кого дружить, то это всегда сближает», – полагает обозреватель Юрий Баранчик.

России не стоит надеяться, что у США не хватит сил одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, считает политтехнолог Марат Баширов.

«Собственно министр обороны США уже анонсировал, сказав, что они могут вести две войны одновременно. Не их же солдаты будут умирать тысячами. Американский ВПК заработает солидно, а даст вооружений сколько успеет сделать. Их расчет на это, что это разные типы войн и что на Украине процесс отлажен, поэтому тут будет «легче». Но, вот готово ли израильское общество терпеть такие же потери, как украинцы?» – обращает внимание Баширов.

А обозреватель Михаил Онуфриенко выдвигает версию, что и сам Израиль США поддерживают не очень искренне.

«США не могли не знать о готовящемся нападении ХАМАС. Не могли. Там все нашпиговано их агентами… «Гегемон» решил пожертвовать Израилем, чтобы поджечь весь Ближний Восток. Он понял, что теряет этот регион, что он явно уходит в сторону Китая и России. И, как обычно, США сделали вывод «так не доставайся же ты никому», – уверен Онуфриенко.