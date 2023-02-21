Байден в Киеве: что это было?

Внезапный визит Байдена в Киев был хулиганским по исполнению и показательно-демонстративным по целям и характеру переданных адресату посланий. Нет никакого сомнения в том, что появиться в Киеве престарелого лидера США заставило отнюдь не желание сделать приятное Зеленскому и Ермаку. Высказать в тысячный раз «всеобъемлющую поддержку Украине» и объявить об очередном транше военной помощи можно было и в Вашингтоне, и в Варшаве, ставшей в этот раз основной целью его европейского визита.

Напомню, письменные и устные прошения с Банковой заглянуть на огонек летели за океан почти весь прошлый год – минимум с весны, когда ездить в Киев стало безопасно. С тех пор из лидеров Запада в украинской столице не побывал только ленивый, а некоторые – как британец Джонсон, и не по одному разу. Все кроме Байдена. Формально нежелание оправдывалось соображениями занятости, безопасности и состояния здоровья. Сейчас же ни то ни другое ни третье не стало помехой. Что же изменилось?

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Изменилось главное. У Байдена на носу выборная кампания, в которой он намерен участвовать, несмотря на возраст, отсутствие консенсуса среди демократов о целесообразности своего выдвижения на второй срок, серьезные проблемы с рейтингом, сыплющиеся как из рога изобилия внутриполитические, экономические, экологические и прочие вызовы, а также наступающих на пятки республиканцев, жаждущих реванша.

В этих условиях Байден, как до него в минувшем году Джонсон, сделал ставку на внешнеполитический трек, на котором рассчитывает выглядеть «победителем дракона». Антироссийская истерия как спасительная соломинка в случае выигрыша должна послужить оправданием огромных трат на поддержку Украины, которые тоже находятся под огнем критики республиканцев.

Так что по факту это была именно дерзкая вылазка на территорию противника. Байден приехал пошалить на чужом заднем дворе, дав понять, что этот задний двор уже давно американский, и разрешение противника на появление там больше не требуется.

Именно так считывается на Западе, да и в незападном мире тоже безнаказанное появление под носом у России лидера страны, с которой РФ, по заявлениям ее политиков и пропагандистов, сейчас воюет. Посыл довольно простой: «Вот они мы, а что вы нам сделаете?». И адресат у сегодняшний откровений, ради послания которому все и затевалось, находится не в Киеве, а в Москве.

«Эта поездка – скорее предвыборная, чем политико-дипломатическая. Это жест неуверенного в победе кандидата, любыми путями спешащего повысить свой рейтинг, нежели демонстрация силы и уверенности. Впрочем, в Америке, электоратом-подростком, всё равно она будет воспринята на «ура», а Кремлю придется искать адекватный ответ на этот неприличный жест», – уверен политолог Игорь Семенов, автор «Канала визионера» в Телеграме.

Тем не менее наивно и глупо предполагать, что американские спецслужбы не считывали сопутствующие риски. И в этом смысле сам факт безопасного вояжа Байдену – тоже своего рода проверка на прочность российских «красных линий». Его бы не было, будь в Белом доме хоть на йоту уверены, что из Москвы прилетит что то большее, чем гневная словесная тирада в стиле «Мария Захарова высмеяла» или «Лавров жестко осадил».

По факту появление Байдена в Киеве означает уверенность американцев в том, что самое большее что им грозит – это пост Дмитрия Медведева в Телеграм.

Время для партизанской вылазки Байдена на Украину также неслучайно – пиарщикам Белого дома нужно отдать должное. Как раз когда Байден обнимался с Зеленским, в Белокаменной гостил главный китайский дипломат Ван И – наверняка с неким посланием от Председателя СИ, который намерен уже 24-го, в день годовщины СВО, выступить с мирным планом по Украине.

А уже во вторник сам Путин выступает в Гостином дворе в Москве – с собственным Посланием. И теперь уже понятно, что Байдену удалось сыграть на опережение – по крайней мере западные СМИ обсуждать будут Байдена, а не Путина.

Последнему, чтобы перебить байденовскую жесткость, нужно будет выступить еще жестче, сказав что то такое, что моментально переключит фокус на него. Иначе говоря, Путина любезно приглашают к эскалации. Все, что регистром ниже, будет воспринято и трактовано как слабость.

Это, конечно, не объявление войны. Война объявлена и идет давно, о чем без обиняков говорили на днях в Мюнхене. Скорее, это – дополнительная демонстрация силы и толстый намек на то, что пути назад нет, а Запад сделает все от него зависящее, чтобы добиться перелома в пользу Украины. Читай, в свою пользу.

Именно с этой целью Зеленского буквально снаряжают в поход, толкая на скорое масштабное танковое наступление. Времени у России не так уж и много, нужно будет принять бой.

А тот факт, что во вторник в Варшаве синхронно с путинским посланием Байден намерен озвучить собственное послание к россиянам, делает эту ситуацию символической вдвойне.

Послевоенное будущее сейчас зависит от того, что скажут в эти дни трое – Байден, Путин и Си Цзиньпин.