Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.09.2021 18:58 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Кавказ, ЛГБТ, Политика, Россия, США
Просмотров:

Байден в ООН заявил о чеченских геях. Ему ответил Кадыров

Президент США Джо Байден призвал защищать права геев в Чечне. Об этом американский лидер...

Президент США Джо Байден призвал защищать права геев в Чечне. Об этом американский лидер заявил с трибуны ООН.

«Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира», – сказал Байден.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На его слова оперативно отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, выпустивший специальное заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику.

Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями.

Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – говорится в заявлении Кадырова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть