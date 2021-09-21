Байден в ООН заявил о чеченских геях. Ему ответил Кадыров

Президент США Джо Байден призвал защищать права геев в Чечне. Об этом американский лидер заявил с трибуны ООН.

«Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира», – сказал Байден.

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На его слова оперативно отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, выпустивший специальное заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику.

Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями.

Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – говорится в заявлении Кадырова.