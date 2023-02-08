Байден в послании Конгрессу четырежды вспомнил Путина

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США намерены поддерживать Украину «сколько это потребуется», заявил президент Джо Байден в своем послании к Конгрессу.

Речь Байдена длилась полтора часа – за время выступления он ни разу не упомянул Россию, но четырежды вспомнил конкретно Владимира Путина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша сила – это не просто пример нашей мощи, но мощь нашего примера. Давайте помнить о том, что мир наблюдает за нами. Я год назад здесь говорил, буквально через несколько дней после того, как Путин развязал войну против Украины, эту жестокую войну, и это была самая беспрецедентная война со времен Второй мировой войны. Вторжение Путина – это тест для Америки, испытание для всего мира. Мы сохраним наши основные базовые принципы, суверенитет, мы будем бороться с тиранией, мы защитим демократию, потому что это очень важно. Для этого необходимо поддерживать мир и предотвратить действия агрессоров, которые угрожают нашей безопасности. И год спустя мы знаем ответ – да, мы сделаем это, и мы сделали это. Совместными усилиями мы сделали то, что Америка лучше всего делает – мы возглавляли. Мы объединили НАТО, создали глобальную коалицию, мы противопоставили агрессии Путина, мы поддерживаем народ Украины. И сейчас вновь здесь присутствует посол Украины в Соединенных Штатах, которая представляет этот храбрый народ, эту храбрую нацию. Здесь находится посол, и мы едины в поддержке вашей страны. Пожалуйста, встаньте, чтобы мы могли на вас посмотреть. Мы всегда будем с вами, и весь мир будет с вами столько, сколько потребуется», – заявил Байден.

«Слова Байдена о том, что США объединили НАТО и выстроили «глобальную коалицию» для противодействия спецоперации РФ на Украине являются прямым признанием возврата к блоковому мышлению и к новой холодной войне. Теперь, как говорится, официально», – замечает работающий в Америке обозреватель Валентин Богданов.

В своей речи Байден также хвалился тем, что удалось улучшить ситуацию в экономике и социальной сфере, но не все были согласны с таким утверждением.

«Вашингтон облагает вас налогами и сжигает ваши заработанные деньги, а вы получаете высокие цены на бензин и пустые продуктовые полки», – комментировала губернатор штата Арканзас Сарах Хакаби Сандерс.

«Байден выступил в Конгрессе и попросил повысить потолок госдолга США, то есть напечатать деньги. В очередной раз. А долг уже гигантский», – в свою очередь обратил внимание политолог Марат Баширов.

Не обошел в своем выступлении Байден и недавний инцидент с китайским метеозондом, ради которого в небо пришлось поднимать истребительную авиацию, чтобы сбить летающий объект. Американский президент представил дело так, будто США удалось поставить Китай на место.

«Назовите мне мирового лидера, который поменялся бы местами с Си Цзиньпином. Назовите одного! Назовите одного!», – буквально прокричал Байден.

К слову, не обошлось без курьеза – конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пришла в конгресс с белым шаром.

«Самой запоминающейся фигурой во время ежегодного послания Байдена, безусловно, стала Марджори Тейлор Грин, явившаяся с белым воздушным шариком – почти точной уменьшенной копией мирного китайского шара, так жестоко уничтоженного американской военщиной», – отметил в своем блоге политолог Владимир Корнилов.