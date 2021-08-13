Байден вручит Зеленскому список заданий и отправит гулять по музеям и паркам Вашингтона – эксперт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не о чем говорить ни с Ангелой Меркель, которая приедет в Киев, ни с Джо Байденом, с которым он встретиться в Вашингтоне, кроме как о том, что он должен выполнить по мнению его западных «партнеров».

Об этом в эфире канала «Политека» заявил политолог Михаил Чаплыга, комментируя сообщение о поимке якобы российского шпиона, который собирал разведывательную информацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вашингтон – прекрасный город, мне он очень нравится, там много парков. Я провел там дня три-четыре, там очень много можно походить пешком, погулять. Всё прекрасно, музеи – шикарные, одни из лучших. Очень советую Зеленскому их посетить, поскольку встречи с правительством у него не будет, потому что не о чем правительству говорить с Зеленским.

Слово «переговоры» как-то неуместно. Переговоры – это когда действительно идут какие-то консультации, есть позиции сторон, когда пытаются что-то выработать и так далее. В данном случае Зеленский едет для того, чтобы отчитаться, что он сделал согласно предыдущему заданию, и (выслушать), что с ним будет, если он не сделает задание, которое стоит перед ним сейчас.

Задание, которое стоит перед ним сейчас, лежит в плоскости установления глобальной, как они её называют, стратегической стабильности. Это те переговоры, которые продолжаются, в том числе, сейчас в Женеве между США и Россией. Они договариваются о стратегической стабильности. В рамках этих переговоров стратегическая стабильность должна неотвратимо накрыть и Украину.

Других вариантов не предлагается. Соответственно, будет предложен вариант, касающийся имплементации Минских соглашений в политической части.

Именно об этом в форме ультиматума сообщит Зеленскому госпожа Меркель, которая прилетит исключительно ради этого и объяснит ему. Это как клещи. Сперва прилетает Меркель и говорит – «ваша компрадорская верхушка, которая грабит собственный народ, живёт с чего? Она живёт с того, что берёт транзитный российский газ и перепродает его втридорога собственному народу, промышленности.

Мы закрываем на это глаза, но взамен вы должны сделать геополитические вещи, которые мы вам продиктуем. Если вы не делаете эти политические вещи, которые касаются формулы Штайнмайера, имплементации Минских соглашений и так далее, в таком случае транзит через вашу территорию прекращается, брать больше неоткуда, реверса, естественно, никакого нет, и ваша политическая элита уходит в небытие. Вполне возможно – через Майдан». Вот и весь ультиматум.

Подобные вещи, естественно, будут озвучены и со стороны Байдена. Но его ещё интересует побыть игроком на газовом рынке в Европе. У него есть свой сланцевый газ, очень дорогой, ему негде его хранить, он через поляков его завозит. Зеленский год назад подписал рамочное соглашение, где он отдаёт наши газовые хранилища через польскую прокладку под контроль газовиков США.

Вот, собственно говоря, и всё. Плюс поговорят также о недрах и об энергетике. На этом тема закрывается, Зеленскому больше нечего говорить. Какие ещё могут быть встречи с правительством, если вам просто выкатили список, дали бумажку, на ней всё написано, ты должен отчитаться по пунктам? Всё, аудиенция окончена. Гуляйте по паркам, не перегрейтесь», – заключил Михаил Чаплыга.