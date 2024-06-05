Байден вынудит нас шарахнуть по Европе – Матвейчев

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К осени мир может прийти в состояние Карибский кризис 2.0, поскольку Байдену очень нужно «спасти мир», чтобы въехать в Белый дом, оставив Трампа за решеткой.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Государственной Думы, писатель и политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они эскалируют конфликт в надежде на то, что когда-то мы скажем «хватит». Возможно, сейчас эти удары – способ поднять ставки. Я рассуждаю как политтехнолог, и я понимаю, что сейчас Байдену, который отстаёт от Трампа, очень важно сменить повестку, в тюрьме или нет Трамп. Представьте, если прилетит какая-то мощная ракета с украинской территории в Россию и уничтожит большой завод или какой-то другой стратегический объект. Будут сотни погибших, и нам нужно будет отвечать, причём не по Украине, а по стране НАТО. У нас есть много возможных целей – это аэродромы в Польше, Румынии, статические объекты в Чехии. Есть заводы, где производят ракеты, которыми по нам стреляют, есть Рамштайн, который можно грохнуть. Мы можем дать какой-то ответ, и это не будет означать войну. Даже если они скажут, что НАТО воюет с Россией, это не значит, что все авианосцы и натовские самолёты поднимутся, и сразу пойдут на Россию. Потому что это будет означать ядерный апокалипсис», – отметил эксперт.

По его словам, даже после объявления война сразу не начнётся. И на этом фоне Байден выступит миротворцем.

«То есть мир придёт к Карибскому кризису 2.0. И мир, который находится на пороге ядерной катастрофы, будет означать, что все забудут про сидящего в тюрьме Трампа. И в этот момент Байден становится в позу президента Кеннеди и вещает, что сейчас надо договориться с Путиным. Они о чем-то договариваются, и дальше Байден объявляет, что он спас мир и идёт в президенты на белом коне. Байден в президенты, Трамп забыт – красивый с точки зрения политтехнологии заход», – заключил Матвейчев.