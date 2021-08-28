Байден выполняет план по развалу США с опережением графика, – депутат Думы

28.08.2021 16:38 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Теракты в Кабуле и реакция официального Вашингтона окончательно разрушили американцами миф о «западных ценностях».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы в последние часы много говорят, что, вот, колоссальная трагедия, погибло там 13 американских военнослужащих. Они хоть слово сказали, что там погибло 100 афганцев, а до этого они поубивали сотни тысяч афганцев, до миллиона, а до этого больше миллиона иракцев? Хоть кто-нибудь об этом слово сказал. Это цивилизация лицемерия, они говорят о ценностях, а, на самом деле, для них никаких высоких ценностей не существует Собак вывезти – это да. А убить миллион человек – это ерунда для продвижения демократии. Почему? Потому что они великие, потому что они имеют право убивать. Это, на самом деле, страшно», – рассказал политик.

По его словам, миф о «западных ценностях» рассыпался на глазах.

«И, конечно, Джо Байден – потрясающий президент, – продолжил депутат. – Когда его избрали, я говорил, что он очень перспективен с точки зрения подразвалить Америку. И он идёт настолько с опережением графика, который я имел у себя в голове, что это просто фантастически… Всё что мог он уже сделал. Трансгендеров в армию загнал, BLM на пьедестал поставил, денег накачал в экономику, инфляцию разогнал, нефтяные компании зажал с помощью экологических мер и т.д. То есть всё, что должно было внутри Америку взрывать, он всё это делает, и опережающими темпами. Но такой скорости раздевания голого короля я не ожидал», – добавил Никонов.