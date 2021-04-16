Байден загонит Зеленского за «красные линии» – на съедение «патриотам»

16.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На встрече президентов США и России может обсуждаться реализация Минских соглашений.

Об этом в беседе на канале «PolitWera» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключено, что Путин с Байденом будут говорить о реализации Минских соглашений. Вспомните – ведь Байден стоял у их истоков, он их акцентировал, напоминал о необходимости выполнения Минских соглашений. Возможно, тут до них дело и дойдет.

И спикер Верховной Рады говорит, что вопрос о проведении выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса можно вынести на референдум, а поправка закона референдуме, которая разрешает проводить референдум только по увеличению территорию Украины не прошла. То есть по сути формально сохраняя целостность Украины можно через референдум привести ее к территории Киевской, Винницкой и Черкасской областей. Там есть очень интересные моменты.

Поэтому, я думаю, что все пришло закономерно к той ситуации, когда Украина не находится за столом переговоров. Что бы в свое время Порошенко ни говорил – «ничего про Украину и о Украине без Украины», все закономерно пришло к тому, что Украина будет либо на столе либо под столом», – подытожил Андрей Золотарев.

Напомним, националисты угрожают Зеленскому майданом за пересечение «красных линий», то есть – за выполнение Минских соглашений.