Байден заставил немцев нянчиться с Украиной, а сам достал большой кнут

02.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент США Байден слишком хорошо знает всю подлость и преступность украинского истеблишмента, поэтому церемониться с Украиной американцы больше не будут.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил американский режиссер и продюсер украинского происхождения Игорь Лопатёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Наши власти молятся на Байдена, а чем он лучше Трампа?» – озвучила модератор канала вопрос от одесского подписчика. «Он значительно хуже Трампа, – ответил Лопатёнок. – Он значительно лучше Трампа знает украинскую тематику. Он знает всю подлость и прочие замечательные качества украинского истеблишмента. Я не думаю, что этому истеблишменту стоит ожидать какие-то большие прянички, наоборот, кнута будет больше от Америки Украине». «Да и в принципе – чемодан без ручки нести неудобно, его лучше бросить или немцам отдать, пусть они его таскают», – добавил режиссёр.

Комментируя вопрос о том, как на Западе относятся к нацификации Украины, режиссер отметил, что в этом плане с момента окончания Второй мировой войны ничего не поменялось.

«Они, конечно, замечают, только они этому радуются, они это приветствуют. Нельзя забывать, что это те же люди, которые взращивали в своё время Гитлера, финансировали его. Они этому радуются, это антисоветская, антироссийская теперь сила, которую они создают своими движениями. Они этим занимаются с момента окончания Второй мировой войны. Поэтому не то, что не замечают, они в этом участвуют», – пояснил режиссёр.