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02.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Байден заставил немцев нянчиться с Украиной, а сам достал большой кнут

Новости УкраиныПрезидент США Байден слишком хорошо знает всю подлость и преступность украинского истеблишмента, поэтому церемониться...

Президент США Байден слишком хорошо знает всю подлость и преступность украинского истеблишмента, поэтому церемониться с Украиной американцы больше не будут.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил американский режиссер и продюсер украинского происхождения Игорь Лопатёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши власти молятся на Байдена, а чем он лучше Трампа?» – озвучила модератор канала вопрос от одесского подписчика.

«Он значительно хуже Трампа, – ответил Лопатёнок.  – Он значительно лучше Трампа знает украинскую тематику. Он знает всю подлость и прочие замечательные качества украинского истеблишмента. Я не думаю, что этому истеблишменту стоит ожидать какие-то большие прянички, наоборот, кнута будет больше от Америки Украине».

«Да и в принципе – чемодан без ручки нести неудобно, его лучше бросить или немцам отдать, пусть они его таскают», – добавил режиссёр.



Комментируя вопрос о том, как на Западе относятся к нацификации Украины, режиссер отметил, что в этом плане с момента окончания Второй мировой войны ничего не поменялось.

«Они, конечно, замечают, только они этому радуются, они это приветствуют. Нельзя забывать, что это те же люди, которые взращивали в своё время Гитлера, финансировали его.

Они этому радуются, это антисоветская, антироссийская теперь сила, которую они создают своими движениями. Они этим занимаются с момента окончания Второй мировой войны. Поэтому не то, что не замечают, они в этом участвуют», – пояснил режиссёр.

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