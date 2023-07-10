Байден жаждет, чтобы Украина сгинула – американский военный

Президенту США Джо Байдену совершенно не нужны перед выборами проблемы, связанные с похождениями его сына на Украине, потому ему проще закрыть вопрос существования страны, чем рисковать репутацией.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест напрямую спросил натовца, не кажется ли ему, что президент США Джо Байден хочет раздела Украины.

«Я думаю, что это уже явно. Они уже прямо говорят, что садитесь за стол переговоров, вот линия обороны, делите, а там дальше посмотрим, кто выиграет выборы в Америке и т.д. Но у вас нет такой роскоши, все понимают, что если вы пойдёте на такие уступки, все скажут, что вы сдались. Никто сюда инвестировать не будет, никто здесь репарации платить не будет, экономика, в конце концов, загнётся, люди уедут отсюда, и Украина в принципе, не дай Бог, пропадёт. То, что Байден хочет, чтобы вы сейчас сделали, как было ещё в 2014 году спланировано, как это было проделано в Грузии. Мы видим, что сейчас в Грузии происходит, мы видим, что с Абхазией, с Осетией. Тогда они не смогли, поменяли там власть, мы видим, что с их президентом сегодня происходит. Кстати, где все его друзья? Макрон, Байден», – возмущался натовец.

Подводя итог, он выразил мнение, что это одна из причин такого отношения к Украине, а вторая же причина – личная.

«Мы видим сегодня скандалы, которые происходят в США, частично, это предвыборное. Скандалы с сыном президента Байдена. Я думаю, что второе – это личное. Потому что все эти дороги с сыном ведут в Украину. И вот здесь этого совершенно не нужно ему лично. Тут – личное, чтобы Украина сгинула», – заверил Табах.