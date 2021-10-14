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14.10.2021 11:41 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США
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«Байдена атакуют со всех сторон». Послесловие к визиту Нуланд

Не исключено, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Москву, везла некие конструктивные предложения...

Не исключено, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Москву, везла некие конструктивные предложения от президента США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«Может быть, речь шла об изменении состава черных списков или о каком-то компромиссе по работе посольств. Однако в последний момент, когда визит уже было поздно отменять, что-то произошло», – сказал Васильев «Независимой газете».

Возможной причиной, изменившей характер переговоров Нуланд, он назвал обращение американских сенаторов к Байдену, потребовавших выслать из США 300 сотрудников российской дипмиссии, если Кремль не даст добро на увеличение штата американского посольства в Москве.

По словам аналитика, просто так отмахнуться от двухпартийной инициативы сенаторов президент не может, но и разговаривать с Россией языком ультиматумов администрации Байдена не хочется

«Визит Нуланд продемонстрировал, насколько ограничены сейчас внешнеполитические возможности Байдена. Его администрация атакуется со всех сторон. Одно это уже затрудняет переговоры с ней», – резюмировал Васильев.

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