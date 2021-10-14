«Байдена атакуют со всех сторон». Послесловие к визиту Нуланд

14.10.2021 11:41 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Не исключено, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Москву, везла некие конструктивные предложения от президента США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«Может быть, речь шла об изменении состава черных списков или о каком-то компромиссе по работе посольств. Однако в последний момент, когда визит уже было поздно отменять, что-то произошло», – сказал Васильев «Независимой газете».

Возможной причиной, изменившей характер переговоров Нуланд, он назвал обращение американских сенаторов к Байдену, потребовавших выслать из США 300 сотрудников российской дипмиссии, если Кремль не даст добро на увеличение штата американского посольства в Москве.

По словам аналитика, просто так отмахнуться от двухпартийной инициативы сенаторов президент не может, но и разговаривать с Россией языком ультиматумов администрации Байдена не хочется

«Визит Нуланд продемонстрировал, насколько ограничены сейчас внешнеполитические возможности Байдена. Его администрация атакуется со всех сторон. Одно это уже затрудняет переговоры с ней», – резюмировал Васильев.