Байдена натравливают на Лукашенко

22.11.2020, Киев, Игорь Петров

После того, как в США придет к власти новая администрация Джо Байдена, она должна уделить протестам в Белоруссии больше внимания, а ЕС должен принять новые санкции против официального Минска.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности заявила президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что, когда новая администрация придет к власти в США, она должна сделать приоритетным заданием для себя поддержку активистов, которые борются за демократию в Белоруссии. Прежде всего – дипломатическими каналами, чтобы показать, что США поддерживают демократическое движение во всем мире. Особенно там, где люди борются мирным способом за свои права.

Очень жаль, что ЕС смог сделать очень мало по этому поводу. В конце концов, Белоруссия – это европейская страна – так же, как и Украина, Молдова, Грузия. ЕС должен, с одной стороны, применять санкции против белорусских руководителей за нарушения прав человека, с другой стороны, – поддерживать тех, кто борется за демократию в Белоруссии.

Санкции ЕС против должностных лиц Белоруссии не смогли изменить динамику событий в стране. Если Европейский Союз и Соединенные Штаты не смогут послать сильный, мощный сигнал о нашей поддержке демократических сил в Беларуси, Лукашенко будет оставаться у власти, и народ Белоруссии не увидит свободы в ближайшем будущем», – сказала Полякова.

CEPA, который представляет Полякова, — это пристанище медийных персон, построивших свою карьеру на критике России. Организация активно педалирует тему напряжённости (пусть даже реально не существующей) в международных отношениях — предположительно, чтобы помочь бизнесу своих спонсоров из ВПК. Долгие годы в Центре анализа европейской политики работает известный русофоб Эдвард Лукас, ведущий колонку в британской газете The Times.

Организацию спонсируют корпорации FireEye, Lockheed Martin, Raytheon, Bell Helicopters и BAE Systems, а вместе с ними — Госдеп и Пентагон. Ещё один источник средств — американский Национальный фонд демократии, то есть специалисты по смене режимов.