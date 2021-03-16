Байдена призвали сократить количество американских военных баз за рубежом

16.03.2021, Москва, Игорь Орлов

Отставные американские политики и военные попросили президента США Джо Байдена сократить количество зарубежных военных баз.

Они направили Байдену письмо, в котором обратили внимание президента на огромное количество военных баз США за рубежом – их в три раза больше, чем посольств и других американских дипмиссий. Известно, что сейчас во всем мире расположены около 800 военных баз США, содержание которых обходится Вашингтону в сотни миллиардов долларов.

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Отставники отправили свое послание под заголовком «Транспартийное письмо президенту Байдену о глобальном обзоре США и закрытии военных баз за рубежом для повышения национальной и международной безопасности».

Бывший генерал ВВС Роджер Брэди заявил, что «у США слишком много этих чертовых баз». Члены Коалиции по перестройке и закрытию зарубежных баз (OBRACC) отметили, что наличие такого количества американских военных объектов не добавляет дружественной атмосферы в отношения США с другими странами.

Начать сокращение американских баз стоит с Сирии, где войска США находятся незаконно с 2014 года и занимаются разграблением нефтяных месторождений. Пентагон оправдывает их присутствие на востоке страны борьбой с терроризмом, однако группировка «Исламское государство» была разгромлена в Сирии четыре года назад правительственными силами САР при помощи ВКС России и «ЧВК Вагнера». Однако это не мешает Вашингтону не только игнорировать призывы вывести свои войска, но и продолжать размещать новые базы в регионе.