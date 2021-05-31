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31.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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«Байдена сыграет даже Безруков». Эксперт не исключает встречу двойников в Женеве

Владимиру Путину и Джо Байдену настолько не о чем говорить, что вместо них в...

Владимиру Путину и Джо Байдену настолько не о чем говорить, что вместо них в Женеве вполне могут встретиться их двойники, о чем уже строят конспирологические версии.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не имеет значения. Самое главное – это фотки и наличие некой атмосферы, которая ни во что практически не выльется. Что касается встречи двойников, то я думаю, может, это и неплохо. Потому что в действительности риски безопасности обоих лидеров высоки. Не только для Владимира Владимировича. В большей степени – для Джо. Потому что он американской элите сейчас – кость в горле. Может быть, мы когда-нибудь узнаем, кто там встречался. Хотя воспроизводить шутки Владимира Владимировича может только Владимир Владимирович. Не думаю, что двойник на это способен. А Байдена может сыграть любой. Даже Безруков», – сказал Евстафьев.

Тем не менее, полагает политолог медийный эффект от этой встрече очень важен. Даже ее анонс «заставить занервничать очень многих начиная от бывшего председателя колхозы и заканчивая нашими великими китайскими соседями».

«Слишком много игроков в современном мире хотят, чтобы мы на этой встрече разругались вдрызг. И тех, которые нам подмигивают. И еще больше тех, которые подмигивают американцам. Которые хотят войны. Они считают, что единственный выход из тупика, в который они попали, это война с вовлечением России и США», – сказал Евстафьев.

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