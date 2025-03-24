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Восстановление газопровода «Северный поток» не отвечает стратегическим интересам США, потому что позволит России конкурировать с ними в поставках газа в Европу.

Об этом экс-посол США на Украине, экс-помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил на конференции в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы в Европе был интерес смягчить свой подход к импорту российского газа, было бы много возможностей сделать это без инвестиций, которые потребуются для восстановления «Северного потока», – утверждает Пайетт.

Он напомнил слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который заявил, что главная задача ЕС – «прекратить поставки энергоресурсов, которые подпитывают российскую военную машину», и заверил что в 2027 году они полностью прекратятся