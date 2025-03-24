Байденовский чиновник выступил категорически против восстановления «Северных потоков»

Елена Острякова.  
24.03.2025 20:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 442
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Труба, Украина


Восстановление газопровода «Северный поток» не отвечает стратегическим интересам США, потому что позволит России конкурировать с ними в поставках газа в Европу.

Об этом экс-посол США на Украине, экс-помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил на конференции в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Восстановление газопровода «Северный поток» не отвечает стратегическим интересам США, потому что позволит России конкурировать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если бы в Европе был интерес смягчить свой подход к импорту российского газа, было бы много возможностей сделать это без инвестиций, которые потребуются для восстановления «Северного потока», – утверждает Пайетт.

Он напомнил слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который заявил, что главная задача ЕС – «прекратить поставки энергоресурсов, которые подпитывают российскую военную машину», и заверил что в 2027 году они полностью прекратятся

«Так что я не могу говорить от имени Белого дома о каких-либо переговорах с Кремлем. Я абсолютно уверен, что для Кремля стратегически важно восстановить энергетическое влияние России на ЕС. Я также горжусь тем, как администрация Байдена справлялась с ситуацией», – сказал Пайетт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить