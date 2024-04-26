Байдену навредят удары по Крымскому мосту – Карасев

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Попытка Украины ударить по Крымскому мосту, которая может состояться в период майских праздников, нанесет урон предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Карасева, Байдену нужно выступать в роли миротворца и замораживать конфликты, а удар по мосту станет новым уровнем эскалации.

Попытка Украины ударить по Крымскому мосту, которая может состояться в период майских праздников, нанесет...

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«То, что говорят, вот, ударить по Крымскому мосту – символически и так далее. Смотрите, сейчас еще есть какой-то, может быть, проблеск надежды, что, если эскалации не будет, а будет в таком рутинном порядке, что можно и Китай склонить на переговоры, на мирную конференцию. Если удар по мосту 7-го или 9-го, – это будет новый уровень эскалации. Они к этому готовятся, значит, никаких переговоров не будет, тогда новый уровень эскалации», – сказал эксперт.

«А новый уровень эскалации непонятно, чем закончится. Байдену это не надо, потому что он должен миротворцем быть. Он должен решить вопрос Израиля – Газы и Ирана, он не хочет, чтобы там разгоралось, он хочет, чтобы выборы, основная часть избирательной кампании, которая начнется летом, проходила в условиях больших двух войн – на Ближнем Востоке и в Украине», – заявил Карасев.

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