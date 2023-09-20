Байдену нужно закончить украинскую войну раньше Трампа – Рева

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Единственный вариант для действующего президента США Джо Байдена сохранить должность и не допустить победы главного конкурента Дональда Трампа – это перехватить его инициативу по быстрому разрешению украинского конфликта.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный оппонент господина Байдена – это господин Трамп, который среди главных лозунгов своей кампании говорит о том, что как только я стану президенту, то война прекратится за 24 часа, то есть я возьму господина Путина, господина Зеленского и сделаю им такие предложения, от которых они не смогут отказаться, и война прекратится за 24 часа. Более того, если бы я был президентом, говорит Трамп, эта война не началась бы. Попробуйте найти контраргументы к подобным тезисам. Только один – нужно сделать так, чтобы эта война до того момента, как придут американские избиратели голосовать, уже, по крайней мере активно, не велась», – заявил Рева.