Байдену предложили полностью игнорировать ООН в сирийских вопросах

05.02.2021, Москва, Игорь Селиванов

Американский журнал Newsweek опубликовал статью в рубрике «Мнения», авторы которой рекомендуют новому президенту страны вывести США из гуманитарной операции ООН в Сирии, потому что ООН сотрудничает с Башаром Асадом. Аналитики советуют Байдену начинать в Сирии исключительно американскую операцию в обход любых институтов Объединенных наций.

В журнальной статье много внимания уделяется роли России в сирийском кризисе и ее вкладу в то, что в этой ближневосточной стране до сих пор есть законная власть. По сути, именно роль Москвы заботит больше всего авторов материала – похоже, именно она и стала причиной всех этих рассуждения. Один из авторов, Роберт Форд, был послом США в Дамаске в период с 2011-го по 2014-ый годы, поэтому это – не просто мнение, а комментарий специалиста, который видит определенные вещи в своей системе координат.

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«Россия поддержит переизбрание Асада на новый срок в рамках фальшивых выборов, ориентировочно намеченных на весну, затем Москва будет добиваться более широкого карт-бланша для Асада на руководство всеми операциями ООН по оказанию помощи Сирии», – пишут аналитики в небольшом, но экспрессивном обзоре.

Поэтому они делают вывод, что гуманитарный кризис в стране нужно политизировать, и новой администрации нужно начать подготовку к такой политизации прямо сейчас.

«Newsweek достаточно авторитетный журнал, и раз на его страницах появилось подобное мнение, значит, ситуация в Сирии действительно заботит часть американской элиты. И, раз они подчеркивают именно российскую роль, то это значит, что Москва все сделала правильно, когда принимала решение поддержать правительство Асада. С этой задачей российские силы справились – будь то ВКС в небе или «ЧВК Вагнера» на земле», – отозвался на публикацию политолог Владимир Карасев.

Эксперт видит в опубликованном предложении возможность для России укрепить свои позиции в международном сообществе.

«Теперь, благодаря вот такому мнению, мы можем предполагать, что будут делать Штаты на следующем этапе. Излишнее перетягивание на себя сирийских проблем и игнорирование ООН наверняка кому-нибудь из серьезных стран не понравится. И мы сможем выстраивать уже с этими странами союзнические отношения по сирийским вопросам, если нам это понадобится», – считает Карасев.

По мнению специалиста, подобный ход мысли вообще характерен для американской администрации.

«Вашингтон вообще любит политизировать любой кризис. Кому-то в нем непонятно, когда кто-нибудь голодает или находится в обстреливаемом районе, а вот если где-то ущемляется демократия, то это сразу попадает в американский стандарт. Ну и понятно, что они сами предпочитают решать, к чему такой стандарт приложим», – резюмировал политолог.