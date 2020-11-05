Байдену прочат роль «волшебного пенделя» для Лукашенко

05.11.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция никак не отметила важную для себя дату – четырехлетие предыдущей инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поскольку сентябрьскую инаугурацию Лукашенко оппозиция не признает (по ее версии, выборы были сфальсифицированы), то с сегодняшнего дня он становится окончательно нелегитимным.

Казалось бы, прекрасный повод устроить массовое мероприятие, но в Минске тихо (марш инвалидов не в счет). Лишь интернет-платформы «Голос», «Зубр» и «Честные люди» представили краткую версию отчёта с доказательствами нарушений на выборах.

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Накануне знаменательной даты бежавший в Польшу оппозиционер Павел Латушко помечтал в эфире российского либерального телеканала «Дождь», как все должно было бы быть.

«Наступает 5-е число, когда уже по всем возможным правилам и законодательствам его последний день полномочий. Самым правильным была бы отставка Лукашенко после 5-го числа при участии посредников. Назначается исполняющий обязанности главы государства. Парламент назначает выборы. Выпускаются все политические заключенные. И в Белоруссии проходят демократические свободные выборы. Это бы устроило и наших российских, и западных партнеров», – сказал Латушко.

Ведущий уточнил, являются ли его слова очередным ультиматумом (предыдущий, выдвинутый Светланой Тихановской, – с треском провалился), но Латушко открестился: нет, мол, это только пожелание.

Формально легитимность Лукашенко никто не признал сразу же после выборов, но фактически он управляет страной и даже получает верительные грамоты послов шести государств. В том числе, Японии и Ватикана.

Правда, Бундестаг ФРГ принял резолюцию, согласно которой Германия не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Она носит рекомендательный характер.

Немецкие депутаты так же, как и Латушко, видит Россию среди посредников во внутрибелорусском диалоге и готовы проголосовать за выделение денег на поддержку репрессированных, отчисленных студентов, стачкомов, независимых профсоюзов и масс-медиа.

В качестве примера прогрессивных СМИ названы Deutsche Welle, польский телеграм-канал Nexta и польский телеканал Belsat (вещает на белорусском языке) Предлагается в максимально сжатые сроки запустить полноценный телеканал на русском языке.

Бежавший в Россию белорусский политолог Дмитрий Болкунец предрекает усиление западных санкций в отношении Белоруссии и Лукашенко после победы на выборах в США Джозефа Байдена.

«В новых политических реалиях США могут призвать европейских партнеров заблокировать, например, финансовую деятельность некоторых белорусских организаций. Например, деятельность компаний нескольких ближайших к Лукашенко олигархов, которые занимаются продажей оружия, нефти. Или, например, призовут европейских партнеров ввести торговое эмбарго на покупку нефтепродуктов у Беларуси, калийных удобрений. Если они сейчас нечто подобное сделают, то это будет сильный удар по Александру Лукашенко», – написал Болкунец в своем телеграм-канале.

С его прогнозом согласен и провластный политолог Алексей Дзермант.

«Судя по всему, Трамп проиграет, а это значит, что президентом США станет сонный Джо, и главным врагом будет назначена Россия. Усилится давление и на Беларусь. Ну что ж – Байден как волшебный пендель интеграции. Меньше иллюзий про договорняки с ними. Если не сплотимся, нас сомнут», – написал Дзермант.