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15.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Пропаганда, Украина
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Байки об УПА становятся все более невероятными

Новости Украины

Украинская пропаганда уверяет, что боевики УПА сбивали немецкие самолеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщает президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, ссылаясь на книгу краеведа Михаила Бориса «Гомін волі».

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«Среди трофеев, которые достались повстанцам УПА в бою с немцами, был также самолет, который они подбили возле села Болохов. Немецкий летчик сумел посадить его на ровном поле и убежал. Повстанцы затащили самолет в лес. Нашелся и летчик, который отремонтировал аппарат, заправил топливом и летая над районом, раскидывал листовки. Люди удивлялись, видя на крыльях тризубы», – говорится в книге.

«Самолет был с вертикальным взлетом – взлетал прямо из леса и заправлялся дровами», – иронически комментирует фантазии украинского автора Долинский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на сайте Украинского института национальной памяти поведали фантастическую историю боя, в ходе которого 45 бойцов УПА якобы уничтожили 540 и ранили более 700 немецких солдат.

Отметим, что Мессершмитт Bf 109 являлся одним из двух основных истребителей «Люфтваффе» и самым массовым самолетом Германии на протяжении всей Второй мировой войны.

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