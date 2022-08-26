Байрактар – это семейный бизнес Эрдогана

26.08.2022  23:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 346
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина
Новости Украины

Технический директор «Baykar technology» Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана, что объясняет очень многое из происходящего вокруг компании в последние годы.

Об этом сообщили в эфире «BBC News Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Технический директор «Baykar technology» Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана, что объясняет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Любовь братьям к авиации привил их отец Оздемир Байрактар, он был пилотом любителем. А в 1984-м году создал компанию по производству автозапчастей «Baykar Makina». Кроме производства, Оздемир Байрактар активно занимался политикой, благодаря этому познакомился с нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позднее семьи Байрактара и Эрдогана породнились официально, Сельчук (технический директор «Baykar technology», сын Оздемира Байрактара Сельчук Байрактар – ред.)  женился на дочке уже на тот момент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сюмейе.

После свадьбы Сельчука и Сюмейе у многих в Турции возник вопрос – не связь ли с главой государства стала основой процветания семейного бизнеса», – говорится в сюжете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть