Байрактар – это семейный бизнес Эрдогана

Технический директор «Baykar technology» Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана, что объясняет очень многое из происходящего вокруг компании в последние годы.

Об этом сообщили в эфире «BBC News Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Любовь братьям к авиации привил их отец Оздемир Байрактар, он был пилотом любителем. А в 1984-м году создал компанию по производству автозапчастей «Baykar Makina». Кроме производства, Оздемир Байрактар активно занимался политикой, благодаря этому познакомился с нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позднее семьи Байрактара и Эрдогана породнились официально, Сельчук (технический директор «Baykar technology», сын Оздемира Байрактара Сельчук Байрактар – ред.) женился на дочке уже на тот момент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сюмейе.

После свадьбы Сельчука и Сюмейе у многих в Турции возник вопрос – не связь ли с главой государства стала основой процветания семейного бизнеса», – говорится в сюжете.