«Байрактары» будут уничтожены при попытке атаковать ЛДНР, обещают в Госдуме

Турецкие ударные беспилотники, которые поставляются на Украину, превратятся в груду металлолома при попытке атаковать республики Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Милонова, «Байрактары» будут уничтожены еще на границах республик, а их условный успех во время войны в Нагорном Карабахе объясняется лишь медлительностью руководства Армении, которое вовремя не обратилось к России за помощью.

«Что касается помощи Украине, то пусть помогают. Просто так получилось в Арцахе, что в силу определенной нерасторопности и неправильной реалии со стороны руководства Армении они не запросили помощи.

Но, поверьте, я знаю, о чем я говорю – если что-то полетит турецкое на территорию ДНР и пересечет эту условную границу, это все никуда не долетит. Все будут вообще сильно удивлены, зачем они потратили очередные деньги на груду металлолома, которая будет валяться на границе где-нибудь в поселке Зайцево, мои товарищи из Народной милиции будут собирать эти упавшие «Байракары» и делать из них пепельницы», – заявил Милонов.