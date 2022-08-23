«Байрактары до нас не долетали»: нацист из «Азова» о боях за Мариуполь

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Новости Украины

Заблокированные на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинские нацисты ждали подмоги, однако русская ПВО уничтожала на корню эти попытки.

Об этом во время прямого эфира на украинском телеканале «NTA» заявил Владислав Жаворонок, боевик запрещенного в России батальона «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До нас доходила информация, что действительно, представители высшего командования связывались с командованием гарнизона Мариуполя. Я знаю про попытки деблокады. Это фактически так было. То есть нас пробовали деблокировать, пробовали предоставить помощь, насколько это было возможно вообще. Мы слышали много о чём. Мы слышали про попытки других подразделений специального назначения в Украине подвозить нам определённую помощь. Медикаменты, припасы и ещё что-то. Поэтому нам было очень приятно понимать, что мы не одни. Но, к сожалению, этой помощи оказались недостаточно. Но в первую очередь это было из-за того, что для противника Мариуполь был принципиально важной точкой на карте. Поэтому противник подтянул такое количество ПВО, что «Байрактары» до нас уже не долетали», – сказал Жаворонок.

Он также отметил, что при попытках исполнения приказов высшего руководства, было потеряно много ресурсов, в том числе и человеческих жизней. И в этом ключе он оценивает эти попытки сугубо позитивно.

«Было потеряно очень много беспилотников, было потеряно очень много жизней людей, которые пытались выполнить там задания, которые ставило наше высшее командование. Там я оценивал эти усилия позитивно. А сейчас, когда узнал какой ценой делалось то, что делалось для нашего спасения. Сейчас оцениваю всё максимально позитивно», – заверил укронацист.