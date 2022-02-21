Байрактары на Украине готовят к химическим атакам?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Журналисты обнародовали сенсационный документ, подтверждающий существование договорённостей между производителями ударных беспилотных систем Bayraktar. Украинская сторона обратилась к производителям с просьбой размещения на беспилотниках «контейнеров объёмом более 20 л».

Это своеобразная система распыления аэрозолей, с помощью которой можно совершать химические атаки! Ее планируют изготавливать на украинском заводе «Мотор-Сич», который недавно отобрали у китайских инвесторов и вернули в госсобственность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В каких целях планируют использовать системы распыления аэрозолей на ударных беспилотниках? Очевидно, что не для обработки полей сельскохозяйственного назначения пестицидами или другими видами удобрений.

Вероятно, что они могут быть использованы для военных провокаций на Донбассе. С запрещенными химическими веществами также проблем у Киева не будет. С советского времени на Украине сохранились мощные химические заводы, не дремлют и иностранные специалисты биологических лабораторий, размещенных на территории страны.

Поэтому очень скоро Киев может использовать в боевых действиях «грязную бомбу». С большой долей вероятности можно утверждать, что после организованной провокации обвинения полетят в адрес России и ЛДНР.

Напомним, ранее о возможности использования химического оружия на Донбассе заявляли вторящие киевскому руководству западные политики. Даже неоднократно дискредитировавший себя «пророк» в должности Госсекретаря США Энтони Блинкен заверял, что Москва пойдет на «вымышленное или же реальное использование химического оружия».

«В ответ на эту провокацию правительство России может заявить, что должны защищать русских в Украине. Далее начнется нападение. Российские бомбы и ракеты полетят на Украину, связь будет нарушена, ключевые учреждения – заблокированы. Российские танки и солдаты пойдут к ключевым объектам, уже нанесенным на карту, в том числе на Киев», – заявил он.

Эти заявления подтверждают, что США знали о такой «коллаборации» между производителями. Знали в Вашингтоне и то, что Киев «отважится» использовать химическое оружие, знали и прощупывали почву и подготавливали «правильное» общественное мнение Запада.

К слову, недавно киевские власти просили НАТО предоставить помощь «на случай крупных чрезвычайных ситуаций, которые затронут гражданское население».

В списке, запрашиваемой Украиной помощи, десятки тысяч пар защитных и медицинских перчаток, 70 000 костюмов химзащиты, десятки единиц спецтехники и автомобилей, оборудование для связи и разминирования.

К слову, ранее между производителями Bayraktar и заводом «Мотор-Січ» была достигнута договоренность о разработке украинской стороной мощных двигателей.

«Технологии авиационной промышленности Украины — на наивысшем уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что дать друг другу в этом сотрудничестве. Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных БПЛА», — заявил гендиректор турецкой компании Халук Байрактар.