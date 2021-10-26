«Байрактары» начнут падать – Поддубный

26.10.2021 23:54 (Мск), Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Украинские «Байрактары», сегодня впервые применённые против защитников Донбасса, столкнутся с серьёзным противодействием – Киев начнёт терять беспилотники, каждый из которых обходится в пять миллионов долларов.

Такой прогноз публикует российский военкор Евгений Поддубный, объясняя, что дальность поражения боеприпасов, установленных на турецкие дроны, составляет около 8 км.

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«Операторам БПЛА придется заходить на территорию ЛДНР, чтобы поражать артиллерию, технику. Опыт 2014 года подсказывает, что дроны будут падать. Один дрон – 5 млн. долларов», – написал он в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддубный считает, что украинцы преждевременно празднуют победу.

«В социальных сетях диванные бойцы Украины упиваются перемогой. Операцию с применением турецких технологий уже в своих влажных фантазиях они называют решающим переломом. Полегче. В 2020 году в Идлибе турецкие ВС впервые массово применили свои ударные дроны. Уничтожали бронетехнику и артиллерию сирийской армии, поддерживали наступления террористов ХТШ с воздуха. 3 суток тогда потребовалось САА, чтобы перестроиться, организовать работу систем РЭБ и ПВО, сбить 12 Анок и Байрактаров. Текущие задачи командование ВС Турции тогда не решило. Эрдоган подписал московские соглашения и потерял часть сирийской провинции. Даже без операции по принуждению Украины к миру нивелировать возможности ударных дронов в Донецке и Луганске смогут. Ополчение в 2014 году уже множило на ноль армейскую авиацию ВСУ, штурмовики, самолеты ВТА. И тут даже не нужны передовые средства противодействия, ординарных достаточно. И не надо вспоминать ливийский опыт. Квалификация ливийских расчетов РЭБ и ПВО, штабных офицеров, бойцов ЛНА значительно ниже, нежели тех специалистов, которые могут работать в ЛДНР», – заключил Поддубный.