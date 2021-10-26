«Байрактары» начнут террор Донбасса – военкор Стешин

«Байрактары» начнут террор Донбасса – военкор СтешинНовости Украины
Украинский «Байрактар» сегодня безнаказанно нанёс удар по позициям защитников Донбасса, поскольку системы РЭБ, способные бороться с турецкими беспилотниками, прикрывают Донецк и Луганск, но не всю линию фронта.
Об этом в своём блоге рассказал военкор Дмитрий Стешин.
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«РЭБ, как минимум, прикрывает Донецк и Луганск. По линии фронта (а ее протяженность более 400 км.) беспилотниками летать можно. Летать и поражать цели, как на полигоне», – объяснил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Стешин прогнозирует, что теперь «Байрактары» могут быть применены для террора мирного населения – а Россия не готова к масштабному вмешательству на фоне необходимости запуска «Северного потока-2».
«Скорее всего, начнут выдалбливать инфраструктуру. Осенью 2014, примерно в эти дни, я делал репортаж о подготовке Донецка к отопительному сезону. Был поражен, сколько в городе котельных с прямыми попаданиями. То есть, они являлись целями.
Кроме котельных есть более интересные объекты для разрушения. Россия может счесть недостаточным поводом для «принуждения к миру» Украины, разрушение каких-то котельных и трансформаторных будок. Европа не поймет.
А исход нелояльного населения с Донбасса будет только на руку Украине, благо у них есть российские паспорта.
С такой же целью ВСУ долбили по Славянску хаотично. Но сначала вырубили все городские блага: я полтора месяца прожил в этом городе без воды и света – там осталось 15% жителей. Киев такой же расклад на Донбассе вполне устроит: территории есть, а ваты и сепаров нет – сами выехали. Те, кто остались – «свои», их можно отфильтровать, наказать и украинизировать», – рассуждает военкор.
Спасибо!
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