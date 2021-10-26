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26.10.2021 23:45 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
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«Байрактары» начнут террор Донбасса – военкор Стешин

Новости УкраиныУкраинский «Байрактар» сегодня безнаказанно нанёс удар по позициям защитников Донбасса, поскольку системы РЭБ, способные...

Украинский «Байрактар» сегодня безнаказанно нанёс удар по позициям защитников Донбасса, поскольку системы РЭБ, способные бороться с турецкими беспилотниками, прикрывают Донецк и Луганск, но не всю линию фронта.

Об этом в своём блоге рассказал военкор Дмитрий Стешин.

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«РЭБ, как минимум, прикрывает Донецк и Луганск. По линии фронта (а ее протяженность более 400 км.) беспилотниками летать можно. Летать и поражать цели, как на полигоне», – объяснил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стешин прогнозирует, что теперь «Байрактары» могут быть применены для террора мирного населения – а Россия не готова к масштабному вмешательству на фоне необходимости запуска «Северного потока-2».

«Скорее всего, начнут выдалбливать инфраструктуру. Осенью 2014, примерно в эти дни, я делал репортаж о подготовке Донецка к отопительному сезону. Был поражен, сколько в городе котельных с прямыми попаданиями. То есть, они являлись целями.

Кроме котельных есть более интересные объекты для разрушения. Россия может счесть недостаточным поводом для «принуждения к миру» Украины, разрушение каких-то котельных и трансформаторных будок. Европа не поймет.

А исход нелояльного населения с Донбасса будет только на руку Украине, благо у них есть российские паспорта.

С такой же целью ВСУ долбили по Славянску хаотично. Но сначала вырубили все городские блага: я полтора месяца прожил в этом городе без воды и света – там осталось 15% жителей. Киев такой же расклад на Донбассе вполне устроит: территории есть, а ваты и сепаров нет – сами выехали. Те, кто остались – «свои», их можно отфильтровать, наказать и украинизировать», – рассуждает военкор.

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