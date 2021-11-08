«Байрактары» в Киргизии: Турция будет извлекать выгоду, продавая оружие конфликтующим сторонам

Закупка руководством Киргизии турецких БПЛА наделала много шума, в том числе, в некоторой степени обострила политические отношения с соседним Таджикистаном. Многие наблюдатели и аналитики увидели в этом растущее влияние Анкары на происходящие процессы и угрозу стабильности в Центральной Азии.

Известный киргизский политолог Медербек Корганбаев ответил на вопросы «ПолитНавигатора», высказав свою точку зрения по поводу реальной эффективности «Байрактаров» и перспективах отношений между двумя странами, которые в конце апреля участвовали в необъявленной приграничной войне.

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ПолитНавигатор: Способна ли на Ваш взгляд закупка Байрактаров переломить ситуацию на границе с Таджикистаном и изменить соотношение сил?

Медербек Корганбаев: Приграничные споры невозможно решить демонстрацией силы, которая выражается в закупках ударных дронов и бронемашин. Ведь такая показная политика может восприниматься соседями как наращивание военного потенциала с целью развязывания конфликта. Если официальный Бишкек стремится усилить оборону и охрану границ, то эти планы необходимо воплощать в жизнь согласно требованиям военной тайны, без широкого оповещения в СМИ и громких политических заявлений.

Турецкие боевые беспилотники отлично себя показали во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако, любые БПЛА наряду с преимуществами имеют свои уязвимые стороны. Приобретение Кыргызстаном ударных дронов Байрактар на мой взгляд никак не повлияет на перелом ситуации на кыргызско-таджикской границе и не способно изменить соотношение сил. Душанбе в состоянии заказать поставку таких же турецких БПЛА, и здесь турки без зазрения совести готовы продавать свою военную продукцию Кыргызстану и Таджикистану. Это западная рыночная экономика, это бизнес.

Несмотря на то, что турки и кыргызы являются тюркоязычными братьями, Турция будет продвигать свои интересы в Центральной Азии и извлекать выгоду из торговли оружием конфликтующим сторонам.

Для властей Кыргызстана в настоящее время наиболее разумным шагом в разрешении конфликтной обстановки является применение переговорного процесса. Руководство Кыргызстана при желании может обратится к России или Казахстану с просьбой выступить посредником между КР и РТ.

На дипломатических полях Москвы и Нур-Султана кыргызская и таджикская стороны имеют отличные возможности провести переговоры и снизить накал напряжения во взаимоотношениях. Я считаю, что россияне и казахи не откажут и окажут полную поддержку в предоставлении посреднической платформы. Подобный внешнеполитический шаг отвечает интересам Кыргызстана и коллективной безопасности.

ПолитНавигатор: Не является ли это дорогим удовольствием в связи с обучением кадров, закупкой запчастей и создания новой базы обслуживания турецких БПЛА?

Медербек Корганбаев: Разумеется, приобретение, транспортные расходы по доставке, обучению операторов и логистика турецких ударных дронов требует многомиллионных расходов в долларах США. Возникает вопрос: сколько единиц турецких байрактаров бюджет Кыргызстана в состоянии купить и обслуживать? И самое главное – какой будет военно-техническая совместимость байрактаров с имеющимися средствами ПВО, связи и взаимодействие с частями кыргызских вооруженных сил? Турецкий БПЛА создан на основе стандартов НАТО, а основные виды вооружения, техники кыргызской армии советского и российского производства. Поэтому, здесь при покупке новых видов летальных средств ведения войны важно учитывать военные стандарты собственной армии.

ПолитНавигатор: Насколько возможно перевооружение киргизской армии и пограничных войск в свете последних закупок легкой бронетехники и других видов вооружения?

Медербек Корганбаев: С точки зрения военной науки, Кыргызстан при выборе партнеров в сфере военно-технического сотрудничества должен принимать во внимание геополитические условия и членство в военно-политических организациях. Кыргызстану выгодно в экономическом и оборонном плане заказывать боевую технику и оружие российского, казахстанского, белорусского и китайского производства. Для доставки вооружения из России, Беларуси и Казахстана в Кыргызстан есть железнодорожные пути.

По воздуху из Турции и Эмиратов много техники и средств не переправишь, да и дорого. Военная техника, артиллерия и стрелковое оружие российских, белорусских и казахстанских производителей соответствуют климатическим условиям и особенностям горного рельефа Кыргызстана. К примеру, российский автомат АК-103 идеально подходит для горных подразделений и пограничников. Именно АК-103 выбрали спецподразделения Саудовской Аравии и Египта, хотя при этом данные арабские страны ранее предпочитали западные образцы. Беларусь и Казахстан также производят бронемашины, военное снаряжение и оснащение.

Между Китаем и Кыргызстаном существуют налаженные сухопутные транспортные пути, позволяющие буквально на фурах и тягачах поставлять из КНР на кыргызскую территорию средства и орудия военного назначения без больших затрат.

ПолитНавигатор: Могут ли на Ваш взгляд высказывания президента КР Садыра Жапарова о возможности обмена спорных территорий на земли Мургабского района Таджикистана, а это не много ни мало 3 миллиона гектаров, вызвать новую волну антикиргизских настроений в Таджикистане?

Медербек Корганбаев: Высказывания подобного рода из уст главы государства неуместны. Такие заявления относительно территориальных претензий может озвучивать, скажем, местный эксперт, депутат парламента, но ни в коем случае президент республики. Вообще, президент Жапаров обязан не выносить на общественное обсуждение содержание кулуарных переговоров. Нужна фильтрация информации.

Я понимаю, возможно, президент Жапаров таким образом пытается продемонстрировать народу свою жесткую позицию, но он не берет в учет реакцию Таджикистана. А позиция Душанбе, как мы видим, более адекватная и озвучивается через лояльных политиков более нижнего уровня. Президент РТ Эмомали Рахмон не вступает в словесные баталии с Жапаровым, зато на деле Рахмон не уступает и защищает национальные интересы своей страны.

Президент Жапаров признает, что он не сумел урегулировать конфликт с таджиками, и вся эта проблема изначально из-за незнания элементарных основ геополитики и популизма. Говоря открытым текстом, Эмомали Рахмона не получится испугать покупкой байрактаров и бронемашин. Таджикский лидер обладает колоссальным политическим и жизненным опытом, он прошел гражданскую войну.

Затем Рахмон восстановил из пепла свою республику. В 2000-х годах и относительно недавно Эмомали Рахмон боролся с террористами и подавлял мятежи внутри Таджикистана. Я не хвалю его, но нужно признать, что Рахмон даже вступал в конфронтацию с покойным президентом РК Исламом Каримовым. Единственным кыргызским президентом, с кем Рахмон говорил на равных, был Курманбек Бакиев.

В настоящее время в Таджикистане витает главный политический вопрос о преемнике таджикского президента. Эмомали Рахмон давно планирует передать бразды правления своему сыну Рустаму. Однако, из-за социально-экономических невзгод стремительно растет недовольство таджикских граждан. При таком раскладе Рахмону сложно уйти в отставку и назначить сына наследником.

Заявление Жапарова по Мургабу вызвали крайне негативную реакцию в таджикском обществе и, следовательно, существующие проблемы отходят на второй план. Таджикский президент несомненно воспользуется сложившейся ситуацией и направит недовольство народа по нужному ему руслу. Сейчас для Таджикистана образ Садыра Жапарова является отрицательным, ведь он затронул вопрос по территории, которая признана мировым сообществом частью Таджикистана.

ПолитНавигатор: С вашей точки зрения возможна ли новая эскалация приграничного конфликта с Таджикистаном в перспективе?

Медербек Корганбаев: Все зависит от поведения властей Кыргызстана и Таджикистана. В целях исключения вероятного столкновения, Бишкеку необходимо прекратить озвучивать в публичном пространстве территориальные претензии в адрес Таджикистана.

Во-вторых, перестать хвалиться купленным оружием и не извещать в СМИ о будущих поставках вооружения.

В-третьих, Бишкек обязан просчитывать, анализировать и прогнозировать последствия внешнеполитических действий или каких-либо заявлений на высшем уровне, касающихся отношений КР и РТ.

Официальный Душанбе также должен отказаться от планов осуществления противоправных действий против Кыргызстана. В мирное время именно через Кыргызстан власти Таджикистана получали дешевый бензин, продукты питания и быта.

Для Рахмона открытие кыргызско-таджикской границы также является важным, хотя он этого не признает публично. Именно блокада со стороны Кыргызстана сейчас служит катализатором для усиления недовольства таджикского населения, часть которого зарабатывало на экспорте сельхозпродукции и рабочей силы в Кыргызстан. Поэтому, как я сказал выше, Кыргызстану и Таджикистану нужен посредник для налаживания двустороннего диалога.

ПолитНавигатор: Есть ли политические силы или группы в окружении действующего президента, способные на разжигание нового военного конфликта с южным соседом из желания реванша?

Медербек Корганбаев: Я думаю, что окружение президента Жапарова сейчас больше интересуется распределением ресурсов и предстоящими парламентскими выборами. Президент Садыр Жапаров как никогда нуждается в адекватных советниках, способных вывести его из конфликта с Душанбе. Я сомневаюсь, что политические группировки в свите Садыра Жапарова могут толкать его на реванш. Все зависит от политической воли Садыра Нургожоевича. Если Жапаров отбросит эмоции и сумеет при посредничестве россиян и казахов заключить мирные договоренности с Душанбе, то это будет его победа во благо Кыргызстана. Лучше худой мир чем добрая ссора.

ПолитНавигатор: Как мы знаем, в Душанбе крайне негативно оценивают новый режим талибов в Афганистане, а какую позицию по этому вопросу занимают власти КР?

Медербек Корганбаев: В этом вопросе Кыргызстан ориентируется на позицию России, Узбекистана и Казахстана. В афганской дилемме Бишкек никакую погоду не делает. Что касается негативной реакции Душанбе, Рахмон пытается использовать национализм для противодействия режиму Талибан и, опять же, под этим предлогом отвлечь таджикистанцев от насущных вопросов.