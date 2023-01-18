Бахчисарай простился с земляком, героически сражавшимся за Донбасс

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В Бахчисарае в последний путь проводили участника спецоперации Вячеслава Агеевца, который погиб 20 декабря в районе Артемовска ДНР.

Об этом сообщили в администрации Бахчисарая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вячеслав Александрович родился 18 июля 1975 года в Бахчисарае. Окончив общеобразовательную школу, получил высшее образование в ТНУ им. Вернадского в Симферополе. С юношеских лет занимался спортом, в частности, борьбой, боксом и кикбоксингом. Выполнив норматив мастера спорта по контактному карате, стал чемпионом страны», – уточнили в администрации.

Информации о том, в каких войсках и в каком звании служил Агеевец нет. В молодости он выступал на чемпионате Европы, международных турнирах по кикбоксингу и тайскому боксу.

Тем временем в Симферополе для захоронения бойцов, погибших в зоне СВО, определят отдельный сектор на городском кладбище. Когда появится «Аллея славы» на Абдале в городской администрации не уточнили.