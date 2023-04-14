Бахмут: Что сообщают местные жители

На днях, как известно, в Бахмуте (Артемовске) побывал Денис Пушилин. Он сказал, что не узнал города и пообещал отстроить его по примеру Мариуполя. Вот как прокомментировал ПолитНавигатору эти слова местный житель Андрей, бывший преподаватель техникума, мужчина предпенсионного возраста, выехавший с помощью «вагнеровцев» в Донецк за несколько дней до прибытия главы ДНР.

«Очень хорошо, что он приехал, спасибо ему. И почти все правильно он сказал. И по поводу того, что нацисты сделали с городом, и о том, что его обязательно восстановят. Очень надеемся на скорейшее возрождение после победы наших. Единственное, с чем я не очень согласился – с определением «хохлы». Я тоже наполовину хохол, точнее, малоросс. И таких здесь немало. Думается, надо было сказать не «хохлы», а западенские бандеровцы. Ну, может, он просто оговорился. Как бы то ни было, спасибо ему за желание отстроить. А выкорчевать уродов до конца, конечно, необходимо. Они действительно полностью виноваты и в разрушении города, и в убийствах мирных людей».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

К Юрию и его свидетельствам о преступлениях карателей мы еще вернемся, а пока расскажем о том, что пишут городские соцсети.

Главные темы бахмутских пабликов сегодня – без вести пропавшие люди. Сейчас жителей в городе, по разным подсчётам, из прежних 72 тысяч осталось немногим более 2-х. Это те, кто не сумели выехать – например, из-за нетранспортабельных родственников. Или не захотели. По причинам опасения оставлять родные очаги на разграбление «захисныкам» или просто из нежелания становиться людьми второго сорта. Ведь до захода в город «вагнеровцев» эвакуация была возможна только вглубь Незалежной. Туда, где не выполняют обещаний об устройстве беженцев, не дают жилья, не берут на работу, тянут с выплатами «переселенческих». Да и вообще для многих донбассовцев тяжело находиться среди чванливой, а нередко и злобно относящейся к ним «титульной нации», особенно на западенщине.

«Здравствуйте. Есть информация о попадании снаряда в дом по улице Булавина, 14 (чуть выше улицы Молодежной). Там находились люди. Они, скорее всего, сейчас под завалами. Может кто-нибудь что-то знает про этих людей?».

«Здравствуйте! Помогите найти родителей, которые проживают недалеко от перекрестка улиц Григория Сковороды (Розы Люксембург) и Корсунского. Дулина Екатерина Ивановна, 1953 г.р., Дулин Александр Александрович, 1952 г.р. Родные не выходят на связь с середины февраля. Будем благодарны за любую информацию!».

«Здравствуйте, помогите найти человека! Иванов Валерий Никитович, 1954 г.р., проживал в Артемовске по ул. Чайковского…».

Это лишь несколько примеров из большого числа им подобных. К сожалению, есть серьезные основания полагать, что эти люди погибли. Поскольку, как свидетельствуют бахмутовцы, выбравшиеся из уничтоженной (в основном – обстрелами изнутри) старинной жемчужины края, основная черта укронацистских вояков – лютая ненависть к городу и его жителям. За что? Да просто за то, что они донбассовцы. А значит, русские. Если не по национальности, то по духу.

На видео, приведенных ниже, спасшиеся жители рассказывают о том, что они пережили «под защитой» ВСУ и каких натерпелись страданий. Практически все они подтверждают, что украинские военные целенаправленно уничтожают город из разных видов вооружений – минометов, гаубиц и танков.

На одном из этих видео корреспондент спрашивает женщину, спасенную «вагнеровцами», как вели себя украинские вояки по отношению к мирному населению.

«Как вели?- отвечает она. – Стреляли по мирному населению, по городу и говорили: «Это всё – Россия! Хотя России тогда там и близко не было».

Во втором ролике пострадавшие жители ставят на место иностранного репортера, пытающегося вывести их на обвинение России в обстрелах. Все они в унисон отвечают, что уничтожала город Украина.

А теперь приведем свидетельства Андрея, сообщившего нам, как на самом деле ведут себя «защитники» из ВСУ

Он жил в небольшом одноэтажном доме барачного типа, на несколько квартир. В них оставалось всего 6 жителей, в том числе, мужчина со старушкой – матерью. Когда они все выбежали во двор после начала обстрела, прилетел снаряд. Двое мужчин погибли, третьему, сыну старой женщины, оторвало ступни. Мать побежала за помощью к воякам ВСУ, которые заселились в чужом доме рядом. Попросила помочь, дать бинты, жгуты, ведь у них есть в комплектах.

«И вы представляете себе, они заржали, передернули затворы и прогнали ее с угрозами, что сейчас шмальнут! – ужасается Андрей. – Какими же нелюдями надо быть!.. Сын умер у нее на руках… Еще одного человека похоронили в детской песочнице… Впрочем, чему удивляться, если они и своих уничтожают. Постоянно заградотряды «работают». Например, в конце прошлого года такой заградотряд уничтожил целое подразделение своих же «побратимов». За то, что сдали позиции в Кодеме, это пригород».

И Андрей, и другие бахмутовцы неоднократно становились свидетелями того, как укры захватывают дома, а после отхода из них – взрывают. Уничтожают все за собой. Говорят:

«А цэ больше им (жителям) не надо».

Не поленились даже взорвать 7-этажное здание налоговой инспекции, где прежде был их штаб.

«Очень ждём, когда же наконец всю эту злобную нечисть выкорчуют из нашего прекрасного города, – говорит Андрей. И тяжко вздыхает: – Вернее, из его развалин …».

Уже почти выкорчевали, ВСУ окопались только в западной части. Но, судя по сводкам, могут предстоять новые тяжелые бои, поскольку нацисты готовятся к контрнаступлению.

Однако и жители, и люди в России, русские люди, которые с тревогой следят за происходящим, верят в грядущую Победу.

Напоследок приведем письмо из Санкт-Петербурга в поддержку донбассовцев:

«Дорогие жители многострадального Артёмовска! С болью читаем сообщения о поисках людей, но с большой надеждой на то, что все найдут и найдутся! Помоги вам Господи встретить победу и вернуться домой! Мы – жители Петербурга, которые считают наш любимый Артемовск своей второй Родиной. Мы те, кто с детства помнят его уютным и тёплым. Мы те, кто с вами всей душой!».