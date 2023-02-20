«Бахмут – город смерти, русские наступают с трёх сторон» – боевик ВСУ

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Многие жители оккупированного ВСУ Артёмовска-Бахмута набирают вёдрами снег и собирают ветки для разведения огня, чтобы выжить, однако не желают освобождать свои дома.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся в Артёмовске экс-депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в РФ ВО «Свобода», а ныне боевик 5-го отбельного штурмового пока ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг очень близко уже подошёл к Бахмуту с трёх сторон, поэтому даже просто передвигаться, даже под прикрытием многоэтажных домов. В городе уже опасно, почти все дома горят, поражённые выстрелами. Бахмут – является местом смерти, хотя, как ни удивительно, очень много мирных гражданских людей остаётся, они ходят по улицам, они вёдрами набирают снег, чтобы растапливать воду. Они собирают ветки от разбитых снарядами деревьев, пытаются ими топить. Мы убеждаем, просим этих людей поскорее уезжать из города, потому что это город смерти. Опасно просто выйти на улицу, потому что ежеминутно что-то прилетает», – рассказал Сиротюк, не пояснив, почему же местные отказываются уезжать вглубь подконтрольной нацистам территории.