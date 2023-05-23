Бахмут или Артемовск? Пушилин поставил точку в споре

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Пытаясь отказаться от собственной истории, киевский режим угодил в своего рода котел.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил врио обязанности главы ДНР Денис Пушилин, посетивший Артемовск.

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«Снова вижу споры – Бахмут или Артемовск. Хочу расставить точки. Это все наша история. И как бы украинский режим не пытался уйти от своей истории, он и здесь попал в очередной котел с переименованием населенных пунктов, потому что Бахмут – это название родом из Российской Империи», – сказал политик.

Он напомнил, что при Советском Союзе город назывался Артемовск.

«Таким мы его и помним. Более того Есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов, районов [в ДНР] возвращаются к 11 мая 2014 года. Поэтому это Артемовск. В этом плане точка, куда мы с вами едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работы для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит сейчас очень много работы. Смотрим дальше», – резюмировал Пушилин.