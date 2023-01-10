Бахмут или Артёмовск? В России спорят, как должен называться город в ДНР

Украинские войска ещё не выбиты ни из Соледара, ни из Бахмута, а в российской медиа-тусовке разгорелись споры, следует ли после изгнания ВСУ возвращать городу название Артёмовск. Оно было изменено в рамках украинской декоммунизации – без референдума по решению Киева название сменилось на Бахмут.

С одной стороны, город так назывался еще в Российской империи. С другой – власти ДНР постановили, что все переименования, осуществленные бандеровцами после 2014 года, автоматически отменяются после освобождения территорий.

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Симпатизирующий левый силам военный аналитик Борис Рожин в своем блоге пишет, что называть Артемовск Бахмутом – значит, играть на руку Украине, которая переименовала его в рамках так называемой декоммунизации после госпереворота:

«По закону ДНР город называется Артемовск. Бахмутом город сейчас называется по законам Украины, принятым при Порошенко. Как только город будет освобожден, на карте появится Артемовск в соответствии с указом главы ДНР от 12 марта 2022-го года, возвращающим все названия городов Донецкой Народной Республики в границах бывшей Донецкой области Украины по состоянию на 11 мая 2014-го года, когда прошел референдум о выходе ДНР из состава Украины. Все переименования Украиной на оккупированных территориях ДНР после 11 мая 2014-го года незаконны, поэтому будут отменены. Если жители города захотят не Артемовск, а Бахмут – они сами могут выдвинуть такую инициативу после войны на местный референдум. И если они хотят, чтобы их город назывался Бахмут, а не Артемовск – у них должна быть возможность за это проголосовать. А до этого момента будет Артемовск, как бы кто пеной по этому поводу в интернете не исходил. Подыхающие в Артемовске солдаты ВСУ помирают как раз за Бахмут. Наши солдаты освобождают Артемовск».

Политолог Ярослав Белоусов же считает, что спор вокруг названия более глубинный, чем постмайданная декоммунизация:

«Это уникальный случай, когда украинство в борьбе с советским наследием восстановило истинное русское название. И за что теперь выступают «красные»? За отмораживание «ушей назло бабушке»? А если бы Зеленский издал декрет, что не надо совать пальцы в розетку, Рожин и прочие утверждали бы, что надо делать наоборот? На самом деле Украина тут не при чем — советские ведут борьбу с русской памятью. Как всегда, в топку бросается русское — на сей раз культура и прошлое. Все это ослабляет претензии русских на собственные исторические территории, за которые наша страна ведет борьбу, и льет воду на мельницу западной пропаганды о «восстановлении СССР».

«Тут все просто. Хотим свести нашу историю до краткого курса истории ВКПб и истории СССР, отбросив всё, что было прежде – Артемовск. Ну а если считаем, что русская история началась не в 1917 году, тогда, все же Бахмут», – отмечает в своем блоге журналист, уроженец Донбасса Александр Чаленко.

Писатель и политик Захар Прилепин, бывший советником главы ДНР Александра Захарченко, призывает оставить этот спор до лучших времен:

«Ещё город не взяли, а уже за название драка. Бахмут — старое имя, от речки Бахмутки. Артёмовск — советское, в честь культового в Донбассе большевика Артёма (Ф. Сергеева). Когда Украина заболела самостийностью, она Артёмовск переименовала обратно в Бахмут. Но старое название в этом не виновато. У меня нет мнения по этому вопросу. Я за Артёмовск, я за Бахмут, я за русский город, я за то, как решат в Донбассе».

Точку в этом вопросе поставил нынешний глава ДНР Денис Пушилин, по мнению которого решать вопрос о названии населенного пункта должны его жители после освобождения:

«Мы обсуждали эту тему, и еще в марте 2022 года был издан указ, по которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года. Референдум проходил в Артемовске, Красноармейске, Володарском районе… Захотят их жители переименовать – обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления».

Так или иначе, а спор вокруг названия пошел на пользу российскому информационному пространству, считает публицист Егор Холмогоров.

«Утешает одно: обсуждать проблему Бахмут vs Артемовск – бесконечно более благородное занятие, чем обнюхивать обгаженные жовтоблакитные шаровары какого-то ноунейм актеришки. Инфоповестка прочистилась», – пишет он в своем блоге.