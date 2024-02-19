Бахмут курит по сравнению с тем, что было в Авдеевке – нацист Жорин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины не было шансов удержать Авдеевку, потому что российские войска имели большое преимущество в личном составе, вооружении и технике.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Жорин, чья бригада значительно «проредела» после того, как столкнулась с российской армией, оправдывается, что ВСУ еще могли бы удержать город, если бы ВС РФ не применяли такое количество управляемых авиабомб.

«Еще раз могу напомнить соразмерность сил, которые россияне бросили на Авдеевку в этот раз. Знаете, мы не так давно вышли с Бахмута. Я могу сказать, что бои в Бахмуте курят по отношению к тому, что происходило непосредственно в Авдеевке. Потому что то количество пехоты, техники и снарядов, которое они задействовали, оно было просто сумасшедшим и удержать это теми подразделениями, которые были у нас, невозможно. Безусловно, если бы не было УФАБов, держаться было бы намного легче и намного дольше мы могли бы сдерживать. И, возможно, было бы время для определенных маневров. Но нужно понимать соотношение сил – оно абсолютно неадекватное», – заявил Жорин.