Бахмут курит по сравнению с тем, что было в Авдеевке – нацист Жорин

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 11:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2115
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


У Украины не было шансов удержать Авдеевку, потому что российские войска имели большое преимущество в личном составе, вооружении и технике.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины не было шансов удержать Авдеевку, потому что российские войска имели большое преимущество...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Жорин, чья бригада значительно «проредела» после того, как столкнулась с российской армией, оправдывается, что ВСУ еще могли бы удержать город, если бы ВС РФ не применяли такое количество управляемых авиабомб.

«Еще раз могу напомнить соразмерность сил, которые россияне бросили на Авдеевку в этот раз. Знаете, мы не так давно вышли с Бахмута. Я могу сказать, что бои в Бахмуте курят по отношению к тому, что происходило непосредственно в Авдеевке. Потому что то количество пехоты, техники и снарядов, которое они задействовали, оно было просто сумасшедшим и удержать это теми подразделениями, которые были у нас, невозможно.

Безусловно, если бы не было УФАБов, держаться было бы намного легче и намного дольше мы могли бы сдерживать. И, возможно, было бы время для определенных маневров. Но нужно понимать соотношение сил – оно абсолютно неадекватное», – заявил Жорин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть