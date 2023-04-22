Бахмут нужно было оставить ещё в феврале – генерал Кривонос

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Ещё в начале февраля ВСУ нужно было выходить из Артёмовска (Бахмута) и занимать окружающие город высоты, вместо того, чтобы продолжать оборону и нести огромные потери.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения обороны города Бахмута, я ещё в начале февраля говорил, что его можно было оставить, потому что ещё те потери, которые мы понесли, были уже слишком большими. И вопрос не в том, что оставить город, а куда вывести наши части, а были ли готовы рубежи за городом, чтобы остановить врага в дальнейшем. И я об этом говорил. Кто был в Бахмуте, понимает, что как раз окружающие город высоты позволяют нормально организовать и контролировать город, даже если враг будет в самом городе. К сожалению, это не было выполнено, и мы имеем те результаты, которые имеем», – сказал Кривонос.

Отметим, что о выходе из города и контроле населённого пункта с близлежащих высот киевская пропаганда говорила ещё в процессе потери Соледара.