Бахмут оставим, когда решим, что «дорогостояще по людям» – украинский генерал

Вадим Москаленко .  
09.03.2023 23:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Бои за Артёмовск (Бахмут) будут продолжаться, пока есть хотя бы одна линия снабжения обороняющихся подразделений украинской армии.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бои за Артёмовск (Бахмут) будут продолжаться, пока есть хотя бы одна линия снабжения обороняющихся...

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«С военной точки зрения, всё сводится к тому, сможем ли мы сейчас с логистической точки зрения обеспечить оборонцев, мы ценим нашего солдата, и если мы это можем делать там, значит, надо его удерживать. Если возможности [нет], или дорогостояще по людям, которые там защищают и погибают, значит надо принимать решение по выходу.

Пока ситуация тяжёлая, остался один путь с Константиновки через Ивановское, и то там мост подорван, как и на северной дороге с Часова Яра, поэтому в ближайшие сутки будет определяться вопрос – мы сможем поддерживать такую логистику, значит сможем дальше там воевать», – рассуждал он.

«С востока в городе отошли на оборонный рубеж по реке Бахмутке. Мы там силы резервов завели, противник тоже пытается наращивать эти силы. Вот, ситуация по Бахмуту. Но стратегически он не решит, решит то, как мы устоим по всей линии соприкосновения – от Харьковской области до Запорожья», – заявил Романенко.

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