Бахмут: Оставшиеся жители пьют воду из ям. ВСУ мародёрят

Сказать, что жизнь бахмутовцев, оставшихся в родном городе (по разным оценкам, их насчитывается от 2 до 6,5 тысяч из прежде 73-тысячного населения) ужасна – значит, не сказать ничего. Жемчужина Донбасса с более чем 400-летней историей на 90 или более процентов стерта с лица земли.

«Настоящий жуткий ад» – это выражение по отношению к ней и близлежащему Соледару уже стало расхожим. Его употребляют многие из тех, кто следит за боевыми действиями.

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Но трагичнее всего оно звучит в устах самих жителей, выбирающихся на белый свет из подвалов разбомбленных домов и рассказывающих о том, что творится: они говорят об этом спокойно и буднично. Ведь за девять месяцев нацистского террора и бомбардировок люди привыкли к тому, к чему привыкнуть, казалось бы, немыслимо.

С апреля 2022 года Бахмут изнутри планомерно уничтожали нацисты, прибывшие с западенщины, и вояки ВСУ. Теперь же, когда уже идут уличные бои, бывает трудно распознать, откуда происходят прилеты и обстрелы.

Хотя многие бахмутовцы уверены, что нацистские «захисныки» до сих продолжают бить по мирным кварталам – просто из ненависти к Донбассу и русским. Кроме того, они занимают дома и квартиры граждан и устраивают в них огневые точки, получая закономерные «ответки», а затем перебегают в новые помещения.

Так жилой сектор, особенно частный, почти весь превратился в груду руин. Всё в соответствии с замыслом киевского руководства: оставить после себя только пепелище. Об этом много пишется и говорится в пабликах, об этом свидетельствуют и жители, с которыми удается пообщаться корреспонденту «ПолитНавигатора».

На видео, которое мы приводим, рассказывается о том, как люди добывают питьевую воду: они набирают ее из воронки, где течет из пробитых водопроводных труб и канализации, потому что никакого другого источника нет. Инфраструктура не функционирует по той простой причине, что она напрочь разгромлена.

11 февраля областная военная администрация запретила въезд в город без специальных удостоверений журналистам и волонтерам, привозившим «гуманитарку», питание и лекарства для оставшихся жителей, среди которых 200 детей. (Это притом, что в Бахмуте закрыты абсолютно все аптеки, почти все магазины, кое-как работает лишь один маленький стихийный рынок на улице Юбилейной). Как сообщается в местных чатах, хотя официальные мотивы данного решения неизвестны, но жители прекрасно их понимают.

«ВСУ готовятся к отступлению, и им совершенно наплевать на людей, оставшихся в городе. У них-то самих есть и жратва, и лекарства. А еще, не исключено, задумали какое-то злодеяние напоследок учинить, вот и заботятся, чтобы не было посторонних свидетелей», – пишет в одном из пабликов житель Николай В.

Как сообщила городская администрация, на конец января в городе было повреждено 4229 жилых домов. Из них – 368 многоквартирных (или 54,6%) и 3861 (или 24,6%) частных. Впрочем, сами местные власти признают данные цифры весьма приблизительными. Остается неизвестным количество зданий, которые не подлежат восстановлению, однако, судя по фото- и видеоматериалам, поступающим из города, оно очень и очень значительное. Речь идет уже о полностью уничтоженных кварталах и микрорайонах, особенно в восточной и южной его частях. Интересно, что в этих публикациях отсутствуют обвинения в адрес «орков» или «страны-агрессора», просто дается сухая информация. Не исключено, что в преддверии сдачи Бахмута вагнеровцам его украинские руководители, в случае их пленения, не желают нести ответственности за распространение недостоверных сведений. Они-то прекрасно знают, кто основной виновник разрушения города.

Но пока ВСУшные «захисныки» еще остаются там, они пытаются подражать своему высокому начальству, гребущему на войне миллиарды в свои закрома. У рядовых вояк таких возможностей нет, посему они просто мародерствуют, грабят и воруют все подряд, чтобы потом распродавать на торговых площадках в Интернете. В украинском сегменте Сети уже давно обозначился новый вид такой массовой торговли: сбыт вещей, похищенных в Бахмуте, Соледаре и Часовом Яре с относительно невысокой стоимостью.

Вот что рассказал об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» бахмутовец Вячеслав, два месяца назад уехавший вместе с женой в Запорожье:

«Когда уже стало нам совсем невмоготу жить в нашем ледяном разбитом доме, без окон, без дверей, мы решили эвакуироваться. Приятель, отбывший раньше, оставил мне свою «копейку», потому что моя машина была уничтожена еще летом, когда укры пальнули по нашему двору, а потом свалили все на Россию… Загрузили мы в «копейку», что могли, в том числе, современный телевизор, а пульт забыли. Когда приехали в Запорожье, начали искать в интернет-магазинах, но выяснилось, что новый очень дорого стоит для нас. Тогда разместили объявление на известном торговом сайте OLX. Вскоре нашли один дешевый б/у вариант. Когда рассматривали фотку, жена сказала: «Почти как наш. И царапина похожая». А когда купили, и по «Новой почте» пришла посылка, оказалось – точно, наш! Узнали по царапинам и по скотчу, которым мы батарейки связали. Представляете себе?.. Эти защитнички хреновы абсолютно все тащат, любую и мелочь, и не мелочь, все, от нижнего белья до заборов. И потом распродают. Я после этого случая заинтересовался ситуацией, прошерстил сообщения в чатах, пообщался с товарищами по несчастью. Аналогичных ситуаций масса!».

Действительно, многие беженцы сообщают, что торговля краденым имуществом поставлена мародерами на поток. Они открывают интернет-магазины, где бойко сбывают награбленное добро, возможно, испачканное чужой кровью. В целях конспирации нередко указывают, что реализуют секонд-хенд и другие б/у товары из Европы.

«Рассчитано на болванов! – возмущается Вячеслав. – Какая, на хрен, Европа? Кто сейчас может из простых торговцев может совершать поставки барахла из Европы, если даже простые письма и бандероли стоят больших денег и получить их – большая морока? Ведь все посылки шмонаются и перетряхиваются. А эти деятели торгуют вовсю, заказы можно по «Новой» получать (давно известно, что «Новая почта» вовсю помогает мародерам – В.П.), а можно и приезжать за ними в пункты выдачи. Мой друг съездил в один такой пункт. Сидят там краснорожие мордовороты в камуфляже, попробуй с ними заспорь. Посмотрел он на эту «номенклатуру товаров», пришел в ужас – явно все отобрано у украинцев. Но ничего не сказал. Реально страшно. Там такая мафия работает, что мама дорогая… И полиция, конечно, на все закрывает глаза».

А тем временем местные паблики заполняются все новыми и новыми просьбами и мольбами об информации о местонахождении родственников. Не исключено, что вещами именно этих пропавших людей и торгуют мародеры из ВСУ…