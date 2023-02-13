«Бахмут в осаде. Но главная угроза на других направлениях» – Луценко

Артемовск находится в состоянии осады, но самая большая угроза для Украины – на направлении Харьковской и Днепропетровской области.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил находящийся на артемовском направлении экс-генпрокурор Украины и бывший глава МВД Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, в прилегающих к боевым действиям районах Россия сосредоточила 300-тысячную группировку.

«Основная угроза не тут, не в Бахмуте, хотя он сейчас, действительно, находится в тяжелом состоянии осады и буквально вчера-сегодня мы будем работать над защитой дороги на Славянск, которая уже под огневым контролем противника.

Но самая большая проблема – это фланги. Лиман – там идут огромные бои и самые большие цифры российских потерь именно там. В Лимане, как и внизу, на Угледаре, русские сосредоточили по 120 тысяч личного состава, по две тысячи танков и бронемашин, по 700 пушек», – сказал экс-генпрокурор.