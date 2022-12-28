«Бахмутская мясорубка» сорвала план наступления ВСУ на Крым

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Украина отложила, но не отказалась от планов по расчленению российской группировки и перерезанною сухопутного коридора в Крым.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сейчас такого наступления ВСУ предпринять не могут, потому что Россия на этом направлении значительно усилилась, а командование украинской армии перебрасывает резервы под Артемовск.

«От этого плана они не отказались, просто конкретно сейчас некоторые формирования, которые они могли бы там использовать… когда наши войска отошли на левый берег, они обеспечили оборону по Днепру, а с другой стороны наблюдалось накопление сил на запорожском направлении – там строились укрепрайоны, в том числе долговременные, там увеличенный контингент за счет отведенных сил и за счет переброски мобилизованных, дополнительных формирований. Плюс, мы знаем, там будет формироваться в ближайшее время еще две местные дивизии мотострелковые, плюс еще одна будет переброшена. Фактически, там будет еще дополнительный корпус развернут», – сказал обозреватель.

Он добавил, что сейчас ВС укрепляют направление, чтобы чтобы не допустить возможных ударов противника на Энергодар, Пологи, Токмак, тем самым минимизируя амбициозные планы ВСУ прорваться к Бердянску или к Крыму.

«Если бы они хотели это делать прямо сейчас, они бы оставляли здесь 46-ю бригаду, 120-ю, но они сейчас те формирования, которые там были, вынуждены расходовать не на запорожском, а на артемовском направлении. Ну и некоторые части фигурируют под Чугуевом в Харьковской области, на сватовском и красно-лиманском направлении. Но это не значит, что они отказались от планов – как только у них будет возможность, произойдет стабилизация на Донбассе, если они добьются каких-то успехов на краснолиманском, сватовском направлении, то они к этому плану могут вернуться, я думаю, в феврале либо весной», – не исключает Рожин.

Напомним, что бои под Артемовском из-за огромных потерь ВСУ получили название «бахмутская мясорубка»