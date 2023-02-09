«Бахмутский гарнизон» ждёт мариупольский позор – украинский политолог

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Украинские войска, обороняющие Артёмовск (Бахмут), вынуждены постепенно отходить, однако есть риск оказаться в окружении, и тогда их в лучшем случае ждёт плен.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся националистических и русофобских взглядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юрий Луценко воюет сегодня, он рассказал, что 30-я бригада, которую им прислали на помощь, не в состоянии удержать эту дорогу, Бахмут-Артёмовск окружают, ребята отходят, потому что у них нет ни вооружения, ни патронов, они неподготовленные. А эти ЧВК «Вагнер» на них идут просто с одними автоматами, пулемётами и лупят в полный рост украинскую бригаду эту. Вот это заявление, тут всё понятно, что скоро Бахмут будет окружён, захвачен, и все войска Украины, которые там находятся, будут взяты в плен так же, как это случилось в Мариуполе. Тут более или менее всё понятно. До сих пор в плену у РФ находится более двух тысяч защитников Мариуполя, потом «Азовстали», которых взяли в плен. Вот это достижение Зеленского, Шмигаля, Ермака, Залужного, Шаптала этого», – негодовал политолог.

В то же время он указал, что власти лишь кормят успокаивающими заявлениями о скорой западной помощи, тогда как что-то делать нужно уже сейчас.

«На фронте реальные неудачи, и говорить, что оно что-то улучшится… Ну приехал новый министр обороны Германии, замечательно, подарил Резникову модель танка «Леопард». Ну, появятся эти «Леопарды», сказали, ждите где-то летом. А до лета дожить же надо, только февраль», – добавил опечаленный Соскин.