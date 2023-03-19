«Бахмутский синдром» под Харьковом: Купянск отказывается от эвакуации и ждёт русских

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Харьковский украинский гауляйтер Синегубов накануне отчитался об эвакуации гражданского населения из зоны активных боевых действий под Купянском, к которому вновь продвигаются российские войска.

При этом чиновник не случайно особо упомянул раздачу «гуманитарки». Дело в том, что скудные наборы продуктов питания стали одновременно кнутом и пряником в руках украинской власти. Одним из способов подчинить оказавшееся в бедственном положении население.

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На днях благотворительный фонд ULIK проинформировал жителей Купянска о решении военной администрации города прекратить выдачу гуманитарной помощи волонтерскими организациями. Теперь продукты питания оставшиеся в зоне боевых действий смогут получать исключительно из рук представителей администрации.

Несмотря на лишения и реальную опасность попасть под обстрел, многие жители Купянска предпочитают остаться в городе. Как небезосновательно полагают в администрации, чтобы дождаться русских.

«На моей улице около 50 домов было при оккупации, из них только 10 за Украину топили, а таких улиц у нас много, вот вам и статистика», – возмущается в чате «патриот» родом из Купянска.

Координатор фонда Save Ukraine Мирослава Харченко в интервью «Новой волне» окрестила нежелание семей с детьми покидать зону боевых действий «Бахмутским синдромом».

Она приветствует принятый на Украине 7 марта закон о принудительной эвакуации, предусматривающий наказание для родителей, не желающих уезжать, и насильственное изъятие детей из таких семей. Вот как она описывает процедуру отъема ребенка.

«В случае отказа подписывать какие-либо бумаги, а также при попытке препятствовать эвакуации правоохранители имеют основания для применения физической силы. Полицейские не имеют права выйти из дома без ребенка, а такой опекун или отец – потенциальный преступник по статье 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком), и может быть задержан для выяснения обстоятельств».

Отказ семей эвакуироваться Харченко объясняет недоверием к государству Украина:

«Их запугивали стандартными нарративами: что они никому не нужны, что украинские звери придут их убивать, что их детей заберут на органы. Они не верят, что мы можем просто вывезти их семьи, бесплатно разместить и накормить».

И тут же координатор проговаривается, что, оказывается, в Бахмуте детей спасать «поздно», поскольку большинство из них уже в России. Против того, чтобы эвакуироваться на территорию «страны-оккупанта», у бахмутских (точнее, артемовских) семей вопроса почему-то не возникло.

Впрочем, Харченко признает, что механизм принудительной эвакуации детей – «вынужденная реакция на ужасы войны» и «не имеет с демократией ничего общего».

Точно – не имеет. Вот в демократической Испании как раз готовятся рассмотреть законопроект, запрещающий содержать в неволе человекообразных обезьян и разлучать их семьи…

Следует отметить, что государственная помощь семьям переселенцев на Украине не позволяет говорить ни о нормальном уровне жизни, ни даже о нормальном питании. Денежное пособие на взрослого составляет 2 тысячи грн, на ребенка – три. Родители (а точнее, матери, потому что отцов «подметет» военкомат) устроиться на работу не смогут, разве что за минимальную оплату в «Армии восстановления». Скудная гуманитарка выдается нерегулярно. В Харькове еще есть пункты выдачи бесплатного питания.

Из опыта посещения такого пункта. Раздача бесплатных обедов происходит с 11 до 14 часов. В 12.30, если, конечно, в городе нет блэкаута, получить еду можно свободно, без очереди. Единственное условие – приходить со своей посудой. Это позволило взвесить положенную порцию.

Вот что получилось. В паек вошли: 45 граммов тушеной курицы с костями, 200 граммов каши типа «Артек», 300 мл жидкого супа, напиток типа «чай» и пара маленьких кусочков хлеба.

Мясо, каша, хлеб и чай суммарно дают около 270 килокалорий. Калорийность супа определить сложно, поскольку он, судя по всему, представляет собой отвар от приготовления каши со следами овощей. Пусть для верности еще сто ккалорий. Все это, конечно, лучше чем ничего, но минимум в 4-5 раза меньше, чем нужно взрослому человеку при отсутствии физических нагрузок.

К этому следует добавить, что таких пунктов три на район с населением в такой областной центр как Черкассы, и соответствующей площади. Когда стоит транспорт, вариант не для слабых.

И независимо ни от чего, вариант не для мужчин в возрасте от 18 до 60. В часы выдачи рядом с пунктами дежурят «скорые», в которых могут сидеть военкомы.

В целом «помощь» такова, что умереть нельзя, но выжить трудно. А вырастить здорового ребенка невозможно.

И вот на этом фоне Международный Уголовный Суд принимает «историческое и судьбоносное», согласно восторженным воплям заукраинской спильноты, а на деле абсурдное и чрезвычайно опасное решение: выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По смехотворному обвинению в «незаконной депортации украинских детей».

«Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны, то, что мы не оставляем их в зоне военных действий. Что мы вывозим их, создаем для них хорошие условия, окружаем любящими заботливыми людьми», – отреагировала омбудсмен.

Действительно, дети, спасенные русскими военными и волонтерами в Донбассе, Запорожской, Херсонской, Харьковской областях ни в чем не нуждаются и находятся в безопасности. Они дома. И это главное.