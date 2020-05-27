Бакир Изетбегович признался, что стоял у истоков создания исламистских банд

27.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер крупнейшей бошнякской Партии демократического действия и фактический лидер мусульманской общины БиГ заявил, что «предвидел» кровопролитную гражданскую войну еще в 1986 году.

Об этом Бакир Изетбегович рассказал боснийскому исламскому MTV IGMAN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1986 году я начал рассказывать людям, что в БиГ будет война, – разоткровенничался Бакир Изетбегович, не задумываясь о том, что находится на религиозном телеканале. – Даже сегодня я не могу объяснить, какие основания для этого были у меня. Это просто иррациональное чувство, интуиция, основанная на том, что я прочитал, и что происходило вокруг. Реакция людей на мои прогнозы была очень плохой, но они все равно сбылись».

Напомним, что война в БиГ началась только в 1992 году благодаря стараниям отца Бакира Изетбеговича – Алии Изетбеговича.

В вышеупомянутом 1986 году Алия Изетбегович уже три года как сидел в югославской тюрьме, получив четырнадцать лет за фундаменталистский труд «Ислам между Востоком и Западом», за который ему вспомнили и его программную «Исламскую декларацию» 1970 года, в которой он, по сути, призывал к созданию единого исламского государства «от Марокко до Индонезии, от тропической Африки до Центральной Азии» и утверждал, что «не может быть ни мира, ни сосуществования между исламским вероисповеданием и неисламскими политическими институтами власти…

Исламское обновление не может начаться без религиозной революции, но оно не может успешно продолжаться и претворяться в жизнь без революции политической. Наш путь начинается не с захвата власти, а с завоевания людей».

Так что вполне понятно, что читал Бакир, пока его отец сидел за решеткой, а он сам начал грезить войной.

В конце 80-х, когда в СФРЮ началась аналогичная перестройке в СССР «демократизация», Алию Изетбеговича досрочно освободили и он занялся бурной политической деятельностью, создав исламистскую Партию демократического действия с прицелом на отделение Боснии и Герцеговины и создания на ее территории мусульманского государства.

«Я настаивал на том, что людей надо вооружить, – рассказывал тележурналисту Бакир Изетбегович. – Я беспокоил покойного Алию этим. И начал делать это сам. Он проводил митинги и выступления, а я был в толпе и знакомился с людьми. Они были боевыми, и мы фактически сделали организацию. Гораздо важнее иметь десять бойцов, организованных, желающих сражаться, чем сотни или тысячи, которые сдадут оружие при первых же выстрелах».

Таким образом, Изетбегович признался, что стоял у истоков появления боевых паравоенных формирований Партии демократического действия, получивших впоследствии названия «Зеленые береты» и «Патриотическая лига», учинивших антигосударственный и антисербский террор в Сараево в 1992 году.