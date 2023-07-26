Баку поддерживает Киев с прицелом на захват Карабаха

В последнее время стало чрезвычайно много открытых проявлений дружбы со стороны Баку в отношении Киева. В частности, речь идёт об участии Азербайджана в восстановлении энергосистемы «незалежной». Чем же вызвана такая благотворительность?

Владимир Зеленский даже поспешил поблагодарить азербайджанского президента за оказанную поддержку, написав даже отдельный пост в своём микроблоге, посвящённый такому показному альтруизму:

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«Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву за решение о выделении помощи на приобретение энергетического оборудования для нужд Украины. Эта поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения стабильности энергетического комплекса Украины перед лицом постоянных атак. Мы продолжаем активно работать с нашими партнёрами, чтобы подготовить энергосистему к зиме».

Ларчик такой «доброты» на самом деле открывается очень просто. Заявление об оказании поддержки были озвучены в Лондоне на специальной конференции по восстановлению Украины еще месяц назад главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым. И этот жест был направлен на привлечение внимания Туманного Альбиона с целью продемонстрировать лояльность и стремление оказать помощь «жертве российской агрессии».

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 млн», — отметил Байрамов.

Он указал на то, что Баку выделит специальное техническое оснащение для сапёров для проведения разминирования, что, кстати, может быть использовано и при наступательных действиях ВСУ. До этого республика уже выделила Киеву оборудование для восстановления водопроводов на сумму более чем 20 миллионов долларов.

Правда, такие подачки вовсе не спасут украинскую инфраструктуру, но для Банковой важен сам факт оказанной солидарности, которая как символ используется сейчас в пропагандистских целях и должна показать, что Азербайджан, наряду с Турцией и Казахстаном, оказывает всемерную политическую помощь, что является еще и проявлением позиции всего «тюркского мира».

Учитывая то, что сама Организация тюркских государств с самого начала была проектом Великобритании для осуществления «Большой игры» по выдавливанию России из Закавказья и Средней Азии, то в данном шаге Баку нет ничего удивительного. Более того, такое сотрудничество с Киевом в разных сферах будет только усиливаться.

Так, например, дней десять назад, а Киеве состоялся круглый стол «Украина-Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку», на котором тот же Фархад Мамедов, директор Центра исследований Южного Кавказа отметил, что Баку заинтересован в развитии стратегического партнёрства с «незалежной». Для этого, по его словам, предусмотрены инвестиции, но правда уже после завершения вооружённого конфликта.

«В послевоенный период ожидаются геополитические изменения, как в региональном, так и в мировом масштабе. И в этом отношении всё показывает на то, что у Азербайджана и Украины будут единые подходы. Они оговорены уже в документе по углублению стратегического партнёрства, который был подписан в январе 2022 года в Киеве. И по большинству пунктов по инвестициям и развитию транспортно-логистической инфраструктуры он еще не реализован в силу объективных причин, но он заложил основы и для послевоенного взаимодействия», – указал глава азербайджанского государственного исследовательского центра.

При этом в словах азербайджанских экспертов сквозила уверенность в том, что США, ЕС и Великобритания сейчас заинтересованы в развитии логистических маршрутов через Южный Кавказ, через которые уже идёт на Запад помимо нефти – казахстанские кобальт, уран и литий. И соответственно, Баку рассчитывает на то, что даже после окончания войны, все эти пути останутся на территории Азербайджана и в рамках Транскаспийского маршрута они будут дальше идти уже по Чёрному морю в Одессу, Николаев и далее в страны ЕС.

То есть такая игра в «дружбу» с Киевом сейчас достаточно выгодна азербайджанскому руководству, которое рассчитывает на активное содействие Запада в деле продавливания Еревана в первую очередь для строительства стратегически важного Зангезурского коридора по территории южной Армении. Подобное взаимодействие демонстрирует американцам и европейцам позицию в координатах «свой – чужой», когда Баку явно осуждает действия Москвы.

Впрочем, это неудивительно, так как с момента начала СВО Ильхам Алиев открыто поддержал территориальную целостность «незалежной», а сейчас, после капитулянтских действий Никола Пашиняна, открыто стал проявлять свои антироссийские настроения, назвав само наличие Арцаха результатом политики «тирана» Сталина, намекая, что Кремль, держа там свой миротворческий контингент, как бы продолжает прежний имперской курс.

Более того, в качестве параллели между СВО и последней Карабахской войной он даже дал некий дружеский совет Киеву о необходимости достижения своей «целостности» именно военным путём, который якобы является единственным способом возвращения утраченных земель.

«Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной», — заявил Алиев.

По его словам, Азербайджан «за счет своей мощи» создал новые реалии, и теперь те же люди, кто раньше говорил, что Карабах — армянский, теперь говорят, что он азербайджанский.

Это тоже понятно, так как в Баку надеются, что Россия надолго завязнет в затяжном конфликте, что даст им возможность окончательно дожать Ереван, поглотить Нагорный Карабах и установить военно-политический контроль совместно с НАТО и ЕС над территорией самой Армении для проведения тех самых транспортных коридоров. А для этого необходимо во чтобы то ни стало поддерживать «боевой дух» свидомых к сопротивлению пусть даже и до последнего украинца.

Ведь Ильхам Алиев прекрасно понимает, что в случае скорой победы России в СВО все планы по строительству «Большого Азербайджана» рухнут и придётся подписывать мирное соглашение с Арменией ужа на условиях Москвы, а не Вашингтона. А в данном случае Арцах может вполне сохраниться, как и российское военно-политическое присутствие в регионе.

Кроме того, Баку в своей антироссийской деятельности подталкивается и Анкарой, которая сейчас геополитически резко развернулась в сторону Запада и заинтересована как в продолжении «зерновой сделки», так и в существовании Украины в качестве марионетки для осуществления собственной экспансии в северном Причерноморье.

В этом смысле Азербайджан сейчас выступает турецким тараном не только для дестабилизации Закавказья и радикального геополитического переустройства в регионе, но и для осуществления угрозы самой России с юга.

Правда на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила интересы Москвы, ответив на слова Реджепа Эрдогана о том, что российские миротворцы якобы обязательно покинут Нагорный Карабах в 2025 году.

«Турция не является стороной заявления лидеров России Армении и Азербайджана от 9 ноября. Именно на основе этого документа в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент. И именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания миротворческого контингента в регионе, так и параметры их возможного продления на очередной пятилетний период», — заявила Захарова.

Таким образом, несмотря на надежды Анкары, Вашингтона, Брюсселя и Лондона Россия никуда уходить не собиралась и собирается. Поэтому все эти заигрывания Баку с Киевом с самого начала были обречены на провал и не способны привести к созданию неких «санитарных поясов» и обходных логистических маршрутов в целях изоляции и удушения Москвы.