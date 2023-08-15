Баку сближается с Киевом, создавая угрозу России в Закавказье

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Азербайджан усиливает взаимодействие с Украиной и уже не скрывает свой антироссийский нарратив, будучи «говорящей головой» Турции и Великобритании.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Многих ввело в ступор недавнее откровенное высказывание посланника Баку в Киеве Сеймура Мардалиева, который на встрече с заместителем главы МВД «незалежной» Богданом Драпатым заявил о своём восхищении действиями ВСУ, при этом назвав Россию «агрессором».

«Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии РФ. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства относительно помощи Украине», — заявил Мардалиев.

По информации посла, Баку собирается нарастить свою помощь в деле реабилитации украинских военнослужащих, поддержки энергетической отрасли и послевоенного восстановления. При этом Азербайджан показательно собирается восстановить Ирпень вблизи столицы, намерено акцентируя связь с восстановлением уже присоединённых районов Арцаха и Шуши на Южном Кавказе в результате последней карабахской войны.

Этим Баку демонстративно как бы передаёт свой «опыт» «незалежной», представляя тем самым из себя также некую «жертву» «армянской оккупации». То есть данным шагом правящая азербайджанская элита представляет всем, кто для неё общий с Киевом и Западом враг – Россия.

По сути, это такое собственное очередное и обязательное как ритуал подтверждение в неписанной системе «свой – чужой».

Помимо прочего, Баку собирается проводить у себя некие «обучающие тренинги» якобы для обмена опытом между сапёрами по «по гуманитарному разминированию». Сеймур Мардалиев даже считает, что такие встречи будут очень полезными для киевского режима, так как азербайджанцы тесно сотрудничали с турками и принимали участие в различных международных «миротворческих миссиях» под эгидой НАТО.

В качестве подарка «незалежной» будет передана первая машина робот по дистанционному разминированию, а затем последует целая партия.

Что интересно данная техника под названием МЕМАТТ является турецкой и выпускается компанией ASFAT уже четыре года. А вот данный робот может вполне использоваться уже в военных целях для разминирования полос обороны в том же Запорожье, так как имеет стойкость к подрыву мощностью не менее 8 кг тротила и управляется на дистанции в более пяти километров.

На данный момент Баку уже отправил Киеву 7,6 миллиона долларов якобы в рамках «гуманитарной помощи» и предполагаются новые транши, которые будут отправлены после личных распоряжений Ильхама Алиева. Впрочем, об этом громогласно сказал и сам посол:

«Мы будем продолжать оказывать вам всю необходимую помощь. Наш президент держит ситуацию на контроле и постоянно проводит переговоры с вашим президентом Владимиром Зеленским».

На следующий день 12 августа после демонстрации дружбы со стороны азербайджанского посла уже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассыпался в благодарностях Ильхаму Алиеву за оказанную солидарность. И тут надо понимать, что для Киева сейчас важна не сама сумма и роботы, а фактор поддержки ведущей страны Организации тюркских государств, которая олицетворяет собой не только себя, но и весь «тюркский мир».

Таким образом на Банковой для всех как бы говорят, что Украина вовсе не в изоляции, а поддерживается многими республиками постсоветского пространства, тогда как статус России в качестве «агрессора» никем не поддаётся сомнению.

При этом тот же посол Сеймур Мардалиев не сообщил ничего нового, так как пакет помощи был анонсирован главой азербайджанского МИДа еще 22 июня в Лондоне на конференции по восстановлении Украины. И этот жест был направлен на привлечение внимания Туманного Альбиона с целью продемонстрировать лояльность и стремление оказать поддержку Киеву.

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 млн», — отметил Байрамов.

Собственно, данный процесс идейного и политического сближения Киева и Баку идёт уже давно и заявление азербайджанских дипломатов не должно вызывать какого-то удивления, так как это и есть на деле проявление протурецкой ориентации и результат тюркской интеграции, которая априори является по своей сути антироссийской, а в какой-то мере и русофобской.

Не надо забывать, что антироссийская составляющая в риторике Ильхама Алиева (вспомним хотя бы его высказывания о наследии тирании Сталина на Кавказе) резко усилилась как раз в момент, когда всем стало ясно, что Москва выйдет из так называемой зерновой сделки. Эрдоган в связи с этим и включил все рычаги воздействия на Кремль.

То есть Анкара, а вместе с ним и Лондон с коллективным Западом, сознательно толкают Баку в качестве некого тарана для создания зоны нестабильности на южных рубежах России в целях формирования очередной угрозы.

Плюс у азербайджанской элиты существуют свои аппетиты на оставшуюся часть Арцаха, которую защищают сейчас российские миротворцы, имеются планы по строительству Зангезурского коридора и превращению Армении в протекторат и часть «тюркского мира».

Этим проектам и препятствует Москва, не давая совершить Еревану сделку с англосаксами против интересов армянского народа и таким образом, не давая Ильхаму Алиеву одержать окончательную победу. Соответственно, Баку стремится показать своё неудовольствие российскому руководству посредством такой показной и недружественной поддержки Киева.

Об этом, например, откровенно пишет азербайджанский политический эксперт Ниджат Гаджиев в газете «Musavat» в статье под красноречивым названием «Москва в глазу Баку соломинку видит, а в своем бревна не замечает».

«А с другой стороны, у Азербайджана больше причин обижаться на Россию. С таким же успехом Баку может потребовать от Москвы объяснений относительно помощи, которую последняя регулярно оказывает Армении, чиня препятствия в вопросе восстановления Азербайджаном территориальной целостности и своей юрисдикции на освобожденных из-под оккупации землях», – отмечает автор.

При этом он ретранслирует даже некую угрозу возможности уже третьей Карабахской войны в случае, если требования Баку, высказанные ранее, не будут выполнены:

«Однако история близится к финалу. До конца года и ситуация вокруг Украины, и ситуация вокруг мирного соглашения между Баку и Ереваном должны проясниться. Но если дипломатические усилия, которые были запущены в Джидде, и мирные переговоры на трэке Баку-Ереван не дадут ожидаемых результатов, то в 2024 году (на фоне президентских выборов в США) вероятность возобновления военных действий между Азербайджаном и Арменией возрастет».

Интересно, что азербайджанским экспертом сознательно объединяются два этих конфликта на Украине и в Карабахе в одно целое, намекая на то, что это якобы общий кейс и разрешиться они должны вместе на условиях, выработанных на антироссийских мероприятиях в Джидде и Праге, то есть в интересах США, ЕС, Великобритании и Турции.

Вот на самом деле и весь «секрет» действий Баку, который осуществляет данную политику не самостоятельно, а под руководством и по подсказке своих хозяев. В данном случае вырисовывается реальная перспектива образования новой Анти-России, но уже на южно-кавказских рубежах. И этому пока мешают нынешняя позиция властей Грузии и затягивание процесса капитуляции Армении.

В Москве на этот счёт уже появляются первые осторожные пока высказывания о негативных тенденциях в российско-азербайджанских отношениях, которые озвучил в своём телеграм-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«При всем профессиональном уважении к дипломатической публичности я бы все же рекомендовал послу дружественного Азербайджана на Украине Мардалиеву быть более сдержанным в высказываниях об «агрессии России». Его информация о «политических обязательствах финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине» нуждаются в дополнительном изучении», — написал Карасин.

Поэтому не надо питать иллюзий и всерьез воспринимать опасность провоцирования новой войны на Кавказе руками азербайджанцев с целью максимально растащить внимание и ослабить Россию, чтобы в итоге она не достигла намеченных целей как в СВО, так и в мирном урегулировании карабахской проблемы.