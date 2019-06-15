15.06.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Недвижимость, Россия, Севастополь
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Балаклава и парк Победы – два самых дорогих и востребованных района Севастополя

Самым востребованным у покупателей недвижимости в Севастополе является Гагаринский район города. Об этом в эфире ForPost заявила руководитель одного из севастопольских агентств недвижимости Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, жилье в этом районе, а также в Балаклаве продается буквально за месяц.

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«Конечно, хотят жилье у моря. И севастопольцы, и не севастопольцы больше всего любят Гагаринский район. Наши с вами Античные, Парковые, Фадеева… Это самые дорогие цены за квадратный метр как есть.

Балаклава – очень тоже дорогая недвижимость и переоцененная. С новостройками там дефицит, поэтому там вторичный рынок и переоцененный.

Балаклавцы, правда, очень хотят дорого. Но истинные любители Балаклавы позволяют себе такую роскошь, как купить балаклавское жилье.

Если квартира по ликвидной цене, по реальной, рыночной даже, цене, с учетом торга, срок позиционирования ее – 28 дней на рынке недвижимости. За один месяц продается квартира на вторичном рынке по правильной цене», – заявила Массальская.

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