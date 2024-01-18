Балаклавская ТЭС аварийно отключилась – главы Севастополя и Крыма опубликовали сообщения

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Новая ПГТУ ТЭС «Балаклавская» дала сбой в аварийной системе и отключилась, из-за чего без света одновременно оказались некоторые районы Севастополя, Керчи, Феодосии, Джанкоя, города Саки и прилегающих сел. Авария произошла в 18:05.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков. Отключены потребители: Балаклава, бухта Казачья, бухта Камышовая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская. Все оперативные бригады работают на месте. В течение часа энергоснабжение будет восстановлено», – заверил он.

Часть городов и районов Крыма, запитанных на Балаклавскую ТЭС, тоже осталась без электроэнергии.

«В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты. Прошу доверять только официальным источникам информации», – сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил, что аварийные бригады РЭС приступили к аварийно-восстановительным работам. Город остался не только без света, но и без воды. «Все насосные предприятия «Вода Крыма», которые остановились в результате обесточивания сетей, в ближайшее время, поэтапно перейдут на резервные источники питания. Подача воды будет восстановлена в кратчайшие сроки», – заверил Овдиенко.

На сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются осадки с мокрым снегом, гололедом, гололедицей. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с.